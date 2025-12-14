鉅亨網編譯莊閔棻 2025-12-14 11:11

OpenAI 本週通知員工，公司將終止一項要求員工在公司工作至少六個月才能獲得股權歸屬的薪酬政策。

根據《華爾街日報》報導，知情人士透露，公司應用程式主管 Fidji Simo 宣布的此次「股權歸屬期」變更，旨在鼓勵新員工勇於承擔風險，而無需擔心在獲得第一批股權之前就被解僱。

早在今年四月，OpenAI 就已將新員工的股權等待期從業界標準的 12 個月縮短至六個月。據知情人士指出，馬斯克旗下的 xAI 在夏末也採取了類似做法。

《WSJ》指出，此舉反映了 AI 產業對高階技術人才的激烈競爭。傳統科技公司通常對新員工設定一年股權等待期，以避免將股權授予快速離職或表現不佳的員工。

然而，隨著包括 Meta (META-US) 、Google(GOOGL-US) 和 Anthropic 在內的 AI 公司，正以價值可達一億美元或更高的薪酬方案吸引頂尖研究人員，研究人員和工程師因此能堅持爭取最具吸引力的條件，並在不滿意的情況下快速離職。

同時，由於與競爭對手展開激烈的人才爭奪戰，OpenAI 已提供遠高於其他科技公司的股權型薪酬。

根據夏季寄給投資者並被《WSJ》查看的財務文件，公司今年預計在股權補償上花費 60 億美元，幾乎占其預計收入的一半。

然而，科技投資人也正私下抱怨，快速成長的 AI 新創公司股權補償激增，侵蝕股東回報。

Levels.fyi 共同創辦人 Zaheer Mohiuddin 指出：「那些需要提升競爭力的公司，正在取消傳統的一年等待期。」