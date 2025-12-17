鉅亨網編譯莊閔棻 綜合報導 2025-12-17 10:16

華納兄弟擬拒絕派拉蒙1080億美元收購案！Netflix交易仍具優勢。(圖：Shutterstock)

根據《華爾街日報》報導，此舉將迫使派拉蒙及其執行長 David Ellison 決定是否提升收購條件。派拉蒙表示，30 美元每股並非「最終報價」，暗示仍有調高空間。

‌



華納股價近期在 30 美元上下波動，顯示投資人普遍預期派拉蒙可能提高出價。不過，週二（16 日）在《華爾街日報》報導華納計劃後，股價收於 28.90 美元。

Netflix 與派拉蒙的競價戰

Netflix 早在 12 月 5 日與華納宣布現有交易，計畫以每股 27.75 美元的現金加股票收購華納影業及 HBO Max 串流業務；派拉蒙則提出每股 30 美元現金收購整個公司。

根據華納與 Netflix 的協議，公司雖不得主動尋求其他收購方案，但若收到更優報價，仍可考慮，並需給 Netflix 機會匹配更高條件，以維持原協議。

派拉蒙的收購要約將於 1 月 8 日到期，屆時才可能公布是否提高出價。

同時，派拉蒙強調，華納並未認真考慮其多次收購提案，而華納私下對派拉蒙的融資品質表示疑慮，包括 David Ellison 之父、億萬富翁 Larry Ellison 將透過信託擔保股權的承諾。

知情人士指出，由於該信託為可撤銷信託，資產可以隨時被提取，一旦發生，華納兄弟可能無法追索。

此外，派拉蒙的一位支持者 Affinity Partners 於週二退出交易。該公司由美國總統川普的女婿庫許納（Jared Kushner）領導，並表示由於「投資格局已發生顯著變化」，決定撤回對這項交易的參與。

根據《彭博》報導，華納董事會同時擔憂，如果收購案需一年以上時間取得監管批准，公司可能無法靈活運營或管理財務。派拉蒙提供的條件不足，無法讓華納保持業務運作彈性。

派拉蒙在上週的文件中表示，已回應華納兄弟對債務再融資靈活性及 50 億美元解約費支付安排的疑慮，該解約費將由 Ellison 家族提供支持。

此外，派拉蒙也以其他方式調整收購條款以回應華納要求。其中，來自中國騰訊 (00700-HK) 的約 10 億美元融資已被撤回，因擔心可能引發美國監管的國安問題。

潛在監管與投資人反應

與此同時，兩筆潛在交易均面臨川普政府的反壟斷監管審查風險。

川普曾表示，任何交易中都希望《CNN》所有權發生變更。此外，他與 David 及 Larry Ellison 關係也非常密切。

預計 Netflix 的交易亦將接受美國司法部調查，以評估該收購是否會進一步鞏固 Netflix 在媒體產業的主導地位。

Netflix 與派拉蒙均積極與華納大股東會面說明交易優勢。一些股東告訴《華爾街日報》，若派拉蒙提高出價，他們將考慮將持股交由派拉蒙收購。

另一方面，自 Netflix 展現對華納興趣以來，其股東已因潛在交易而大幅拋售股票，市值蒸發數百億美元，也暗示 Netflix 股東對自家提高出價可能持保留態度。