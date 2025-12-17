search icon



全球避險基金一哥喊話川普：白宮與聯準會的「距離」決定了市場生死

鉅亨網編譯陳韋廷

全球最大避險基金城堡投資 (Citadel) 創辦人格里芬 (Ken Grffin) 周二公開呼籲美國總統川普與聯準會 (Fed) 保持距離，並強調白宮與 Fed 的決策隔離對穩定市場至關重要。川普近期多次主張 Fed 應就利率決策徵詢總統意見，聲稱「我的觀點極具價值」。

cover image of news article
全球避險基金一哥喊話川普：白宮與聯準會的「距離」決定了市場生死（圖：Shutterstock）

掌管逾 650 億美元資產的格里芬說：「總統與新任聯準會主席最關鍵的舉措，就是在白宮與聯準會之間建立防火牆。」


格里芬此番表態正值鮑爾繼任者爭奪戰白熱化。Fed 現任主席鮑爾任期將於 2026 年 5 月屆滿，川普宣稱已確定提名人選，並將於明年初公佈。

白宮經濟顧問哈塞特與 Fed 前理事沃許成為熱門競爭者。面對政治壓力，哈塞特回應若獲任命將尊重總統意見，但強調「央行必須保持獨立性」，這與格里芬的立場形成呼應。

曾大額捐助川普競選的格里芬雖支持川普政策見解，但明確反對政治干預貨幣政策，「希望總統以全球市場穩定和物價控制為出發點做決策」。

作為避險基金產業標桿，城堡投資自 1990 年成立以來累計為客戶創造 740 億美元收益，近期超越橋水基金登頂產業榜首。

格里芬的發聲引發市場高度關注，對市場波動有顯著影響。分析人士指出，金融巨頭集體呼籲央行獨立性，反映出華爾街對政治干預貨幣政策的深切憂慮。

隨著川普正式提名 Fed 新掌門人的日期逼近，這場關乎美國經濟治理架構的博弈將持續牽動全球市場神經。


