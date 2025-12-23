Fed米蘭稱任期屆滿後 可能續留至接任人選到位

鉅亨網編譯陳又嘉 2025-12-23 08:30

據《路透》報導，美國聯準會 (Fed) 理事米蘭 (Stephen Miran) 周一 (22 日) 表示，在其任期屆滿後，他很可能會繼續留任聯準會理事會，直至美國總統川普提名的新任聯準會主席獲參議院確認。

Fed理事米蘭稱任期屆滿後，可能續留至接任人選到位(圖：Reuters/TPG)

米蘭在接受彭博電視訪問時稱，「如果到 1 月 31 日確認都還沒有人接替我的席位，我想我會繼續留任。」《CNBC》周一報導，川普可能最快在 1 月第一周提名接替現任主席鮑爾 (Jerome Powell) 人選。

自 9 月加入聯準會、接替因理事庫格勒 (Adriana Kugler) 意外辭職而留下的 14 年任期末段以來，米蘭已被視為聯準會內部立場最鴿派的決策官員。

在他參與的三次政策會議中，米蘭每次都投下反對票，主張降息幅度應大於多數決所支持的 25 個基點 (1 碼)。

他的任期將於 1 月 31 日到期，時間點正好在聯準會 2026 年首次政策會議之後不久。但依規定，他可在繼任者正式就任前繼續留任。

被問及是否仍會主張一次降息 50 個基點時，米蘭表示尚未做出決定。

他談到，「隨著我們持續放鬆政策，你會逐漸進入一個開始微觀管理、而非大幅調整的區域。我不確定現在是否已經到了那個階段，或是還需要再降幾次利率，但在某個時點，你會開始接受穩定的 25 個基點降息，而不是 50 個基點。」

聯準會 12 月 10 日降息後，美國基準利率目標區間來到 3.50% 至 3.75%，處於決策官員估計的中性利率上緣。

根據當時公布的預測，聯準會 19 位政策制定者中約有三分之一認為這次降息並非必要。

其中一位降息質疑派、克里夫蘭聯準銀行總裁貝哈瑪克 (Beth Hammack) 在周末刊出的《華爾街日報》訪談中表示，「我的基本情境是，我們可以在這個利率水準停留一段時間，直到有更明確證據顯示通膨正在回落至目標，或是就業市場出現更明顯的轉弱。」

哈瑪克認為通膨仍偏高，不足以支持降息，且 11 月 2.7% 的消費者物價指數 (CPI) 可能因數據扭曲而低估了實際的年增幅。

米蘭則直言這種偏鷹看法「錯誤」，同時肯定鮑爾在高度分歧的決策團隊中，成功凝聚對寬鬆政策的共識。

他談到，「我認為必須給鮑爾主席一些肯定，他成功讓這些人連續同意三次降息，」「那簡直就像牧貓一樣困難。」