鉅亨網新聞中心 2025-12-17 14:25

在美國聯準會意外採取降息並重新擴大資產負債表的寬鬆姿態後，全球主要央行的貨幣政策路線圖正加速走向分化，這不僅加重了美元的震盪下行風險，更在亞洲地區引發了一場潛在的貨幣保衛戰。

全球主要央行政策分化 亞洲貨幣戰風險驟升。(圖:shutterstock)

從本週各大央行的議息會議動態來看，分歧已然浮現。歐洲央行即將於 18 日召開今年最後一次會議，市場普遍預期其將維持利率不變，總裁拉加德先前亦表達了對通膨前景評估保持不變的態度，並預計上調經濟成長預期，強調現行貨幣政策處於適當狀態。

事實上，多數經濟學家預計，由於通膨穩定在 2% 左右，歐洲央行未來兩年內的下一步行動更有可能是升息而非降息，這一立場與部分影響力較大的執行委員會成員的觀點高度一致。

大西洋彼岸的加拿大央行也採取了按兵不動的策略，儘管其通膨已回落，但核心通膨仍頑固地徘徊在區間上限，令其對貨幣政策整體措辭偏向謹慎，利率預計將在相當長一段時間內維持現狀。

然而，真正引人注目的是東亞的日本央行。由於日本食品價格持續居高不下，且通膨率超標已近四年，市場幾乎完全消化了本週將短期利率從 0.5% 上調至 0.75% 的可能性。

消息人士透露，日本央行總裁植田和男預計將強調繼續提高利率的決心，儘管具體的升息步伐將取決於經濟反應。在日本政府對此升息開了綠燈的背景下，日本的緊縮政策與美國的寬鬆立場形成了鮮明對比，進一步擠壓了美元的匯率空間。

德意志銀行全球宏觀研究主管瑞德指出，市場人士普遍預期「升息」將成為越來越多地區的下一步行動，這與聯準會上週偏鴿派、甚至透過購買國庫券擴大資產負債表的舉動，構成了全球貨幣政策的主軸分歧。

主要大國貨幣政策分化的同時，亞洲新興市場的匯率壓力已演變成實際的「保衛戰」。

在泰國，持續升值的泰銖對其出口和旅遊業構成了巨大壓力，泰國央行行長拉塔納納功已公開表示採取措施干預匯率，並要求各銀行監測外匯流入，市場甚至預計泰國央行可能在本週降息 25 個基點以緩解升值壓力。