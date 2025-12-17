環時：給《動物方城市2》算一筆中美經貿賬

鉅亨網新聞中心 2025-12-17 10:00

美國動畫電影《瘋狂動物城 2》（Zootopia 2，台灣稱動物方城市 2）在中國的成功受到美國媒體廣泛關注。迪士尼說，《瘋狂動物城 2》在中國創下了非本土動畫電影首映票房最高紀錄，並在上映 5 天內打破了中國非本土動畫電影票房紀錄。

美國動畫電影《瘋狂動物城2》在中國的成功受到美國媒體廣泛關注。（圖：Shutterstock）

許多美媒注意到，該電影迄今 10 億美元全球票房中，接近一半來自中國市場。有影視發行商感嘆：「中國不僅僅是票房助力，甚至能決定一部大片是盈利還是虧損。」

《環球時報》周三（17 日）在社評中指出，一部叫好又叫座的電影對產業上下游的帶動作用毋庸置疑，我們不妨藉此算一筆中美經貿的「大賬」。

《瘋狂動物城 2》的製作公司迪士尼作為全球最大娛樂傳媒公司，其主題樂園每年就能為美國經濟貢獻超過 600 億美元、創造 40 多萬個就業機會。此次中國內地票房遠超北美市場，「扭轉了過去好萊塢大片以北美市場為絕對核心的舊格局」，表明挖掘龐大中國市場潛力對其未來的全球戰略至關重要。

如今僅內地市場與《瘋狂動物城 2》的聯名品牌就達到 70 多個，線上線下的互動體驗共同建立起完整的電影 IP 產業鏈。《瘋狂動物城 2》的成功無疑將給中美兩國文化市場和相關產業帶來巨大聯動效應和效益。

《環球時報》說，《瘋狂動物城 2》在中國的成功是中美經貿關係真實圖景的一塊拼圖。美國輿論往往把聚光燈打在中國對美貨物貿易順差上，卻鮮有提及美國是中國服務貿易最大逆差來源地、雙方經貿往來獲益大致平衡這一基本事實。

《環球時報》提到，中美經貿合則兩利、不存在一方得益另一方必然吃虧這個道理，《瘋狂動物城 2》就是一個很鮮活的例證。中美雙方能在一部電影帶來的歡笑與共情裡累積理解與信任，照見更長遠的未來。