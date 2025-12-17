鉅亨網編譯陳韋廷 2025-12-17 11:20

美國 11 月失業率意外攀升加劇經濟不確定性之際，美債市場掀起一波押注短期美債的浪潮，交易員紛紛佈局「殖利率曲線陡峭化」策略，做多短期國債的同時，也做空長期國債，押注長短期利差持續擴大。

2 年期與 30 年期美債殖利率差距在周二 (16 日) 拉大至 137 個基點，創四年多來單日最大增幅紀錄。這一異動源於市場對聯準會 (Fed) 政策的預判。儘管通膨頑固且經濟保持韌性，交易員仍堅信 Fed 明年將至少降息兩次。自今年 9 月 Fed 重啟寬鬆周期以來，策略便持續升溫。

期貨市場數據印證了上述趨勢。未平倉合約變動顯示，短期美債期貨湧現大量新增多頭部位，而周二一筆 1500 萬美元的溢價交易明確押注長期美債下跌，且更引人注目的是周一的大宗價差交易。

數據顯示，當 2 年期與 30 年期利差處於 132 基點時建倉，按每基點 60 萬美元風險權重計算，周二利差擴至 137 基點時，已獲利 300 萬美元。

WisdomTree 固收策略主管 Kevin Flanagan 說：「聯準會政策錨定了短端利率，而長端利率受制於經濟基本面。」

Flanagan 分析指出，通膨粘性與非衰退狀態將令 10 年期美債殖利率維持在 4%-4.5% 區間。