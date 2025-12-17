鉅亨網編譯莊閔棻 2025-12-17 19:30

博通股價三日暴跌18%華爾街反視為買點？摩根大通點名半導體首選。(圖：Shutterstock)

根據《巴隆周刊》報導，道瓊市場數據顯示，博通股價在截至週一（15 日）收盤的三個交易日內累計下跌約 18%，創下自 2020 年 3 月以來最嚴重的三日跌幅，此前該公司上週公布的財報表現不佳。

‌



儘管博通股價波動加劇，摩根大通分析師 Harlan Sur 的看法依然偏多。

他維持對博通「增持」評級，並給予 475 美元的目標價，顯示其對博通中長期成長動能仍具高度信心。

Sur 在最新研究報告中強調：「博通仍是我們在整體半導體產業中的首選標的。」

在市場情緒逐步回穩下，博通股價於週二（16 日）早盤一度反彈 1.2%，來到 343.74 美元，終場仍小幅收高 0.44%，收在 341.30 美元。

摩根大通認為，博通在客製化人工智慧（AI）晶片與網路設備領域的布局，將成為未來數年推動營收與股價表現的核心引擎。

Sur 預估，博通在 2026 會計年度的 AI 相關營收可望達到 550 億至 600 億美元，並在 2027 年進一步突破 1,000 億美元水準，遠高於 2025 年約 200 億美元的規模。

雖然市場仍在討論博通自行設計的 AI 晶片（如 Google 的 TPU）是否能從輝達 (NVDA-US) 手中奪取顯著市占，但摩根大通認為，AI 產業成長空間龐大，足以讓多家業者同時受惠。

摩根大通估計，目前高階客製化晶片市場規模約為每年 300 億美元，且正以 40% 至 45% 的年複合成長率快速擴張。

Sur 指出，在這波客製化晶片設計復甦浪潮中，市占排名第一的博通，以及排名第二的邁威爾科技，將成為最大受益者。

近期博通股價承壓，另一原因在於市場對其與 ChatGPT 開發商 OpenAI 合作細節的疑慮。

雙方先前宣布，將部署由客製化晶片驅動、總規模達 10GW 的 AI 運算能力，但博通在最新財報中並未公開點名 OpenAI 為主要客戶之一。

不過，Sur 並未因此轉趨保守。他仍看好該合作案自 2027 年起逐步放量，對博通而言，每 1GW 的 AI 運算規模，潛在營收最高可達 250 億美元。

同時，他也預期其他大型科技公司將持續加碼 AI 基礎建設投資。