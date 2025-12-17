機器人計程車題材發酵 特斯拉股價收創歷史新高 登全球第七大市值

鉅亨網編譯許家華 2025-12-17 06:02

（圖：REUTERS/TPG）

今年初對特斯拉投資人而言一度相當艱困，股價在第一季重挫 36%，創下 2022 年以來最差季度表現，但隨後一路反彈，周二上漲 3.1%，收在每股 489.88 美元，改寫歷史收盤新高，年初至今累計漲幅達 21%。

‌



此前的盤中高點為 488.54 美元，幾乎正好出現在一年前，而先前的歷史收盤高點則為 479.86 美元。此波漲勢的最新催化劑，來自馬斯克的最新表態。他表示，特斯拉已在德州奧斯汀測試完全無人駕駛車輛，車內沒有任何乘客，距離公司啟動配有安全駕駛的試點計畫僅約半年時間。

多頭投資人認為，無人駕駛測試進展顯示特斯拉有望兌現多年來的承諾，透過軟體更新，讓現有電動車轉型為無人計程車。不過，目前在奧斯汀測試的自動駕駛系統尚未對外全面開放，市場對安全性仍存有諸多疑問。

特斯拉今年股價走勢震盪劇烈。年初市場一度看好馬斯克在美國總統川普政府中扮演的角色，他領導「政府效率部」（DOGE），推動縮減聯邦政府規模與放寬監管。然而，馬斯克與川普的密切關係、對全球極右翼政治人物的支持，以及激烈的政治言論，引發部分消費者反彈，持續衝擊特斯拉的品牌形象與銷售表現。

財報數據顯示，特斯拉第一季交付量年減 13%，汽車營收大跌 20%；第二季股價反彈，但銷售下滑仍未止歇，汽車營收再減 16%。進入下半年後情況明顯改善，特斯拉 10 月公布第三季營收年增 12%，美國消費者趕在 9 月底聯邦電動車稅收抵免到期前搶購車款，帶動股價在該期間大漲 40%。

不過，挑戰依舊存在，包括稅收抵免取消、馬斯克爭議言行引發的抵制效應，以及來自中國比亞迪、小米及歐洲福斯汽車等競爭對手的壓力。特斯拉 10 月推出較低價版本的 Model Y 與 Model 3，但至今未能提振美國與歐洲市場銷量。在美國，精簡版車型甚至出現侵蝕高價車款銷售的情況。考克斯汽車（Cox Automotive）數據顯示，特斯拉 11 月在美國的銷量降至四年低點。

儘管美國電動車市場整體環境艱困，瑞穗證券本周仍將特斯拉目標價由 475 美元上調至 530 美元，並維持「買進」評等。該行分析師指出，特斯拉全自動駕駛（FSD，受監督）技術的改進，有望支持其在奧斯汀與舊金山的無人計程車車隊加速擴張，並可能更早取消隨車人員。