鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2025-12-16 17:10

在執行長馬斯克證實在奧斯汀測試無人駕駛計程車的利多消息推動下，特斯拉 (TSLA-US) 股價周一 (15 日) 強勁上漲 3.56%。特斯拉股價收於 475.31 美元，創下年內新高。「木頭姐」伍德 (Cathie Wood) 所領導的方舟投資管理公司 (ARK)，則繼續選擇在高點賣出。

根據 ARK 公布的交易狀況，ARK 透過旗下基金 ARKK 和 ARKW，周一總計出售了 124,867 股特斯拉股票，總價值約 5935 萬美元。此舉延續了 ARK 上周減持特斯拉股份的趨勢，暗示其正在進行策略性轉變或獲利了結的行動。

‌



分析師指出，投資者對特斯拉的關注點已發生顯著轉變。巴克萊的一位分析師表示，特斯拉未來的估值似乎與電動汽車的交付數量關係不大，特斯拉愈來愈像是一家科技公司，而不是一家傳統汽車製造商。

這一觀點與馬斯克長期以來的立場一致，即特斯拉的長期價值將由技術驅動，尤其是全自動駕駛 (FSD) 軟體和「擎天柱」人形機器人。儘管市場預期特斯拉汽車業務的動力將減弱，例如預計 2025 年交付量將下降約 7%，但這對當前股價可能無關緊要。

ARK 的交易體現了將投資重新配置到新興技術領域的動態策略。在拋售特斯拉股票的同時，ARK 大舉加倉加密貨幣和區塊鏈相關股票。主要的買入行動包括大量購入 Bitmine Immersion Technologies Inc(BMNR-US) 的股票，價值約 1920 萬美元，以及增持加密貨幣交易平台 Coinbase Global Inc(COIN-US) 的股票，約 1740 萬美元。