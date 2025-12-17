鉅亨網編譯陳又嘉 2025-12-17 08:10

據《Investing.com》，美國銀行 (BofA)12 月全球基金經理人調查 (Global Fund Manager Survey) 顯示，投資人樂觀情緒已升至近四年來最強水準，現金配置降至歷史新低，市場普遍預期「軟著陸」，成為主導情緒的關鍵因素。

美銀分析師 Michael Hartnett 指出，最新調查是「過去三年半來最偏多的一次」，宏觀經濟樂觀程度創下 2021 年 8 月以來新高，主因在於投資人相信政策制定者將讓經濟「過熱運行 (run-it-hot)」。

根據美銀數據，股票與商品的配置比例已升至 2022 年 2 月以來最高水準，而現金部位則降至歷史低點 3.3%，低於先前的 3.7%。

Hartnett 指出，12 月調查將美銀的多空指標 (Bull & Bear Indicator) 推升至 7.9，「非常接近『賣出訊號』」，並警告「偏多部位仍是風險資產面臨的最大逆風」。

獲利預期被視為推升信心的主要動能。美銀表示，獲利預期水準為「2021 年 8 月以來新高」，其中 57% 受訪者預期經濟將軟著陸，37% 預期「無著陸」，而僅創紀錄低點的 3% 認為會出現硬著陸。

在政策面上，美銀指出，目前流動性狀況被評為「過去 17 年中第三好」，儘管自 2022 年 4 月以來，多數投資人仍預期債券殖利率將走高。

調查也顯示，有 69% 的投資人預期哈塞特 (Kevin Hassett) 將成為下一任聯準會 (Fed) 主席。

美銀指出，擁擠交易風險正在升高，「人工智慧 (AI) 泡沫 (37%)」被視為最大的尾端風險，而私募信貸與超大型雲端業者 (hyperscaler) 的資本支出，則被認為是最可能引發信貸事件的來源。