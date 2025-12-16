特斯拉升超3% 馬斯克證實Robotaxi無駕駛測試 華爾街多頭看好成「金雞母」

鉅亨網編譯陳又嘉 2025-12-16 06:04

據《Yahoo Finance》，特斯拉 (Tesla)(TSLA-US) 股價周一 (15 日) 上漲 3.56%，主要因其無人計程車 Robotaxi 業務再傳利多進展，華爾街知名多頭更直言，這家電動車製造商的「自動駕駛篇章」已正式展開。

馬斯克證實Robotaxi開始進行無安全駕駛員測試(圖：Shutterstock)

周日一名 X 用戶上傳影片，顯示一輛特斯拉 Robotaxi 在德州奧斯汀行駛，車內沒有安全駕駛員。負責特斯拉自駕等人工智慧 (AI) 計畫的主管 Ashok Elluswamy 也回應道，「一切就這樣開始！(And so it begins!)。」

特斯拉執行長馬斯克 (Elon Musk) 隨後證實該影片，周日發文指出，「目前已開始進行車內無任何乘員的測試。」

奧斯汀出現無安全駕駛員的 Robotaxi 測試，呼應馬斯克本月稍早的說法，當時他預測特斯拉距離無人監督的 Robotaxi 只剩下數周時間。

馬斯克上個月也表示，特斯拉 Robotaxi 車隊將在 12 月倍增，且公司準備將測試範圍從奧斯汀與舊金山灣區，擴大至鳳凰城與內華達州。

特斯拉接下來的關鍵一步，將是全面撤除奧斯汀 Robotaxi 服務中的安全駕駛員。

Wedbush 分析師、特斯拉知名多頭 Dan Ives 認為，Robotaxi 的布局正逐漸實現，而 2026 年將是關鍵的一年。

Ives 在周一發布的報告中寫道，「邁入 2026 年，這將是特斯拉與馬斯克的超級大年，自動駕駛與機器人篇章正式展開。」「我們預期 Robotaxi 將在全美加速推出，且 Cybercab 將於 4 至 5 月期間開始量產，這一點尤其重要。」

特斯拉為 Robotaxi 量身打造的 Cybercab，去年 10 月就掀起市場話題。當時馬斯克在好萊塢片場舉辦的華麗活動中，公開一款未配備方向盤與踏板的未來感雙座車款。

Ives 表示，依目前進度來看，Cybercab 量產似乎按計畫推進，2026 年很可能成為特斯拉「關鍵轉折的一年」。「簡單來說，我們認為特斯拉正大步推進其 AI 革命之路，自動駕駛與機器人將成為 2026 年的核心，並改寫特斯拉的未來。」

此外，多位試駕特斯拉最新版本 FSD(全自動輔助駕駛) 的評論人士也指出，新版本明顯更佳，駕駛更平順、需要人工介入的次數大幅降低。

《巴隆周刊》記者 Al Root 也試駕了最新 FSD，認為這是一大進步，且車上其他乘客更偏好由 FSD 駕駛。

綜合各方正面回饋與特斯拉 Robotaxi 服務的加速推進，Ives 重申對特斯拉優於大盤 (Outperform) 的投資評級，目標價維持在 600 美元，並看好公司朝 2 兆美元市值邁進。