鉅亨網編譯王貞懿 2025-12-15 22:50

根據《巴隆周刊》周一 (15 日) 報導，長期看多特斯拉的 ARK 投資管理公司創辦人「木頭姐」Cathie Wood 上周五再度賣出特斯拉股票，但這應該只是投資組合管理操作，而非看法改變。

木頭姐公司ARK上周五賣出特斯拉，但仍維持看多立場。(圖:Reuters/TPG)

根據 ARK 揭露的交易資訊，ARK 創新 ETF(ARKK-US) 周五賣出 60,898 股特斯拉 (TSLA-US) 股票，ARK 次世代網路 ETF(ARKW-US) 賣出 27,095 股。

《巴隆》解讀，這些都屬小額交易，應該是投資組合管理操作，而非 ARK 對特斯拉看法改變。ARK 並未立即回應置評請求。

Wood 對特斯拉目標價是 2029 年達 2,600 美元，較目前水準高出逾 450%，相當於未來四年平均每年漲 50%。這主要是基於她看好特斯拉自駕計程車業務的價值。

特斯拉是上述兩檔基金的最大持股，占比都超過 10%。對共同基金或 ETF 來說，單一股票占比 10% 算是相當高。有時機構經理人必須賣出看好的股票，以控制風險。

值得注意的是，ARK 是機構法人，主要任務是為客戶創造報酬。像 ARK 這樣的基金公布持股目標價，雖非沒有先例，但並不常見。