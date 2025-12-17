鉅亨網編譯余曉惠 2025-12-17 10:40

特斯拉 (TSLA-US) 周二 (16 日) 表示，正在擴大投資德國超級工廠，目標是 2027 年起讓年產量足以供應 13 萬輛電動車使用，此舉將加強垂直整合，未來從電池到汽車，所有產品都將在歐洲同一個工廠生產，也象徵目前零件在德國製造、電池成品須從美國進口的狀況將有所轉變。

特斯拉在歐洲正面臨銷售不斷下滑的挑戰。這座德國超級工廠位於柏林附近的格林海德 (Grünheide) ，2022 年啟用，目前聘僱約 1.15 萬名員工，是特斯拉在歐洲的唯一一家超級工廠 。

特斯拉說：「為了達成目標，我們將為電芯生產再投資九位數美元，這將使該廠的投資總額達到近 10 億歐元 (12 億美元)。」

根據德國新聞社 (DPA)，特斯拉目標產量是一年多達 8GWh，相當於一年可供應多達 13 萬輛電動車。

聲明中說：「我們的目標是擴大工廠的縱向生產範圍：從電芯到整車，一切都將在單一個工廠生產。這在歐洲是獨一無二的，同時也提升我們供應鏈的韌性。」

特斯拉向 DPA 說：「只要條件成熟，未來整個電池產業鏈都可能集中在格林海德，但由於來自中國和美國的激烈競爭，目前在歐洲幾乎很難以經濟上可行的方式生產電芯。」歐洲在開發大規模電芯產能方面，仍落後中國。