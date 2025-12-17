鉅亨網編譯陳又嘉 2025-12-17 07:00

摩根士丹利分析師 Andrew Percoco 表示，社群平台 X 上流傳、並獲執行長馬斯克 (Elon Musk) 證實的影片顯示，特斯拉已在德州奧斯汀測試 Robotaxi，「車內沒有安全監控員(也沒有乘客)」。

‌



該行認為，特斯拉能夠移除安全監控員並同時改善安全指標，是「驗證其 Robotaxi 策略的最關鍵短期催化劑」。

Percoco 補充稱，一個「穩健且可靠的 Robotaxi 車隊」，將成為加速推動「完全無人監督個人版 FSD(全自動輔助駕駛)」部署的明確前兆，進一步強化摩根士丹利對特斯拉移動服務業務的看多觀點。

相關測試也符合特斯拉在第三季財報電話會議中提出的目標，也就是在今年底前移除安全監控員。

展望未來，摩根士丹利點出三大關鍵催化因素，將決定 Robotaxi 擴張速度：開放一般民眾搭乘、且不配置安全監控員；隨著行駛里程增加，持續改善安全指標；Cybercab 開始量產，目標時間為 2026 年 4 月。

摩根士丹利寫道，「我們預期特斯拉將在 2026 年大幅提升其 Robotaxi 車隊規模。」

儘管特斯拉目前在奧斯汀與舊金山採取相對審慎的推進方式，該行仍預期，2026 年上路的 Robotaxi 車輛將增至約 1,000 輛，高於目前僅有的少數車輛。

長期來看，摩根士丹利預估到 2035 年底，特斯拉將在全美多座城市部署約 100 萬輛 Robotaxi。