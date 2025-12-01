鉅亨網編譯段智恆 2025-12-17 03:20

中國出招卡交易！貝萊德併購踢鐵板 巴拿馬港口案陷入僵局(圖：REUTERS/TPG)

這項交易於今年 3 月達成，總金額約 228 億美元，標的包括位於巴拿馬運河兩端的兩座港口，以及全球超過 40 座港口，原由香港長江和記實業 (CK Hutchison) 持有。交易消息曝光前，川普已多次公開質疑長和與中國之間的關係，並指控中國可能藉由港口影響美國對巴拿馬運河的使用與安全。

中方提高條件 要求中遠取得主導權

知情人士指出，北京起初要求中遠以「平等合夥人」身分加入交易，但近期已提高條件，要求中遠取得多數股權，並擁有港口營運的否決權。中國方面已明確表態，若中遠未被納入且未取得控股地位，將動用監管手段阻止交易。

不過，貝萊德與合作夥伴地中海航運公司 (MSC) 僅願意考慮讓中遠以對等持股參與，對於交出控制權的要求則無法接受。白宮方面也釋出明確訊號，表示不會接受中國企業掌控巴拿馬運河關鍵港口。

白宮官員強調，總統已清楚表明，中國控制巴拿馬運河相關設施是不可接受的，不僅違反美巴條約，也危及美國的國家與經濟安全。

交易陷入僵局 港口成中美談判籌碼

目前交易已陷入難以突破的僵局。知情人士透露，中方高層官員私下表示，北京有意將港口控制權作為中美貿易與關稅談判的一部分籌碼。

在交易尚未完成前，長和仍持續營運巴拿馬的巴爾博亞港與克里斯托瓦港。每年有數百萬個出口美國的貨櫃在此轉運，根據巴拿馬運河管理局資料，超過 40% 的美國貨櫃運輸量需經由該水道往返亞洲與美洲。

中國商務部過去在多起跨國併購案中，曾以反壟斷審查為由要求修改交易條件，並多次展現其政治與經濟影響力。相關人士指出，貝萊德、長和與 MSC 在中國皆有重要業務，使北京握有實質槓桿。