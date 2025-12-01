鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2025-12-17 00:40

綜合外媒報導，隨著市場預期原油供給將明顯過剩，加上俄烏戰爭潛在停火的可能性削弱地緣政治風險溢價，美國原油價格周二 (16 日) 一度跌破每桶 55 美元，創下 2021 年初以來新低，能源市場賣壓持續加重。

能源市場翻臉了？美國原油期貨跌破55美元 創4年新低(圖：REUTERS/TPG)

明年 1 月交割的西德州原油 (WTI) 期貨盤中一度下探至每桶 54.98 美元，為 2021 年 2 月以來最低水準，之後跌幅略為收斂，但仍在 55 美元附近震盪。與此同時，國際指標布蘭特原油也一度跌破每桶 60 美元，為去年 5 月以來首見。

油價今年以來持續承壓，主因在於供給端快速放量。石油輸出國組織與夥伴國 (OPEC+) 在歷經多年減產後，近期加速恢復產量，加上美洲多國新增供給，市場普遍預期全球原油將面臨顯著供給過剩。此外，需求成長動能偏弱，也加劇價格下行壓力。

地緣政治因素同樣成為油價走低的重要背景。市場解讀，美國總統川普持續向烏克蘭施壓，要求接受與俄羅斯達成和平協議，為結束戰爭帶來新的想像空間。自俄羅斯於 2022 年全面入侵烏克蘭以來，供應中斷風險與制裁因素長期支撐油價，如今停火預期升溫，正逐步侵蝕這層地緣政治溢價。

不過，實際供應風險仍未完全消失。烏克蘭今年多次以無人機攻擊俄羅斯石油基礎設施，美國與歐洲盟國也持續對俄羅斯原油產業實施制裁。但市場目前更關注的是，供給持續增加是否已超過需求吸收能力。