鉅亨網編譯許家華 2025-12-17 05:32

國際油價周二 (16 日) 收在近五年低點，係因市場持續消化供給過剩疑慮，同時俄烏和平進展浮現，令投資人預期對俄制裁可能鬆動，進一步加劇供應寬鬆的預期。

Brent 原油期貨下跌 1.64 美元或 2.71%，收每桶 58.92 美元，為 2021 年 2 月以來最低水準。

美國西德州中級原油（WTI）下跌 1.55 美元或 2.73%，收每桶 55.27 美元。

‌



Rystad Energy 分析師 Janiv Shah 指出，Brent 油價跌破每桶 60 美元，為數月來首見，市場正在評估潛在的俄烏和平協議，若俄羅斯原油重返市場，恐使供給過剩情況進一步惡化。

美國日前表示，願意向基輔提供類似北約的安全保障，歐洲談判代表亦稱周一的會談出現進展，提振市場對戰爭接近尾聲的期待。不過，俄羅斯副外長 Sergei Ryabkov 透過官媒《塔斯社》表示，俄方無意在領土問題上讓步。

市場結構亦顯示供應壓力升高，六個月期 Brent 原油期貨價差自去年 10 月以來首度轉為正價差（contango），反映短期供應充裕。巴克萊銀行分析師預估，2026 年 Brent 原油均價約為每桶 65 美元，略高於遠期曲線，主因市場已提前反映每日約 190 萬桶的供給過剩。

勤業眾信（KPMG）美國能源策略主管 Angie Gildea 指出，此波價格下滑凸顯當前能源市場的結構性特徵，即供給充裕且需求疲弱，除非地緣政治風險或政策出現變化，油價疲軟態勢可能延續至明年。需求面方面，中國最新公布的疲弱經濟數據亦加深市場疑慮。官方數據顯示，中國工業生產增速降至 15 個月低點，零售銷售增幅則創下 2022 年 12 月、疫情期間以來最慢。