綜合外媒周二 (16 日) 報導，美國財政部長貝森特 (Scott Bessent) 表示，白宮本周仍將就下一任聯準會 (Fed) 主席人選進行一至兩場面談，總統川普可能在明年 1 月初對外宣布人選。現任 Fed 主席鮑爾的任期將於明年 5 月屆滿。

Fed主席接班倒數！貝森特：本周持續面談 川普最快1月初拍板(圖：REUTERS/TPG)

貝森特周二接受《福斯財經新聞網》(Fox Business) 訪問時指出，相關進程「完全取決於總統的節奏」，並形容川普在面談過程中態度審慎，且會直接詢問候選人對 Fed 政策、組織架構、未來方向與經濟前景的看法。

他並未透露本週確切的面談對象，但重申，白宮國家經濟委員會主任哈塞特 (Kevin Hassett) 與前 Fed 理事華許 (Kevin Warsh)「都非常、非常合適」。川普日前接受《華爾街日報》(WSJ) 訪問時也表示，這兩人是他目前考慮的首選。

貝森特：Fed 主席須具「開放思維」 反駁獨立性質疑

貝森特強調，下一任 Fed 主席必須具備「開放的思維」，特別是在經濟成長與通膨關係的理解上。他指出，不能一概認定經濟成長必然帶來通膨，真正推升通膨的是需求超過供給所產生的摩擦。

針對外界質疑哈塞特與川普關係過於密切，恐影響 Fed 獨立性，貝森特予以反駁，表示「人是有自主判斷能力的」，不應假設候選人無法做出獨立決策。他也提到，歷史上曾有多位擔任白宮經濟職務的官員，後來出任 Fed 高層職位，包括曾在柯林頓政府時期擔任白宮經濟顧問委員會主席的葉倫 (Janet Yellen)。

此外，貝森特轉述，川普曾在訪談中質疑 Fed 為何需要數百名擁有博士學位的經濟學家，並表示當時「沒有得到令人滿意的答案」。

談稅務退稅與中國 稱 Fed 人事不影響短期經濟展望

在其他經濟議題上，貝森特表示，預期明年第一季美國將發放約 1,000 億至 1,500 億美元的退稅金額，可望對經濟成長形成支撐。他並預估，美國今年全年國內生產毛額 (GDP) 成長率可望達到 3.5%。