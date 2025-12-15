鉅亨網編譯莊閔棻 2025-12-15 11:30

分析師指出，受益於人工智慧（AI）工具持續提升 Google 搜尋用戶活躍度，Google 母公司 Alphabet(GOOGL-US) 的股價仍具上行潛力。

Google股價有望繼續上漲！AI助力分析師對搜尋業務重拾信心。(圖：Shutterstock)

根據《巴隆周刊》報導，道明證券旗下 TDCowen 分析師 John Blackledge 將 Alphabet 的目標股價從 335 美元上調至 350 美元，相較於上週五（12 日）收盤價 309.29 美元，仍有約 13% 的上漲空間。

Blackledge 給予 Alphabet「買入」評級，並在報告中指出上調目標價主要基於三大原因：

隨著 Google 最新 AI 模型 Gemini 3 推出，Gemini 聊天機器人的使用率顯著上升；

AI 模式（AI Mode） 與 AI 摘要（AI Overviews） 功能持續提升搜尋業務的用戶活躍度；

越來越多 ChatGPT 用戶同時使用 Gemini，形成互補效應。

AI 摘要功能會在 Google 搜尋頁面頂部展示 AI 生成回答，而 AI 模式則能提供更詳實、個人化的搜尋結果。

Blackledge 表示：「這兩項功能的用戶滲透率與活躍度持續提升，正帶動 Google 整體搜尋查詢量增長。」

他補充，隨著這兩項功能逐步商業化，預計將成為 Google 2026 年及未來搜尋業務營收增長的核心驅動力。

Evercore ISI 分析師 Mark Mahaney 也對 Alphabet 持積極態度。他在近日的報告中提到：「Google 的生成式 AI 創新為用戶提供更優質的搜尋體驗，推動新增搜尋查詢，將持續帶動搜尋收入增長。」

Mahaney 給予 Alphabet「跑贏大盤」評級，目標價為 325 美元。

Alphabet 股價強勢反彈 年內漲幅亮眼

儘管上週五收盤 Alphabet 股價下跌 1.01%，至 309.29 美元，那斯達克綜合指數也下跌 1.69%，但今年以來 Alphabet 股價表現強勢。

今年 4 月 8 日，Alphabet 曾創 52 週收盤新低 144.70 美元，此後累計上漲 113%，年內漲幅達 63%，有望創下自 2021 年以來最佳年度表現。

特別值得注意的是，9 月 3 日 Google 股價單日上漲 9.1%，原因是負責反壟斷案件的法官公布部分有限補救措施。

去年法院裁定 Google 在通用搜尋服務和通用文字廣告市場存在壟斷行為，並要求整改，華爾街一直等待最終判決結果。

隨著 AI 模型快速更新，分析師對 Google 的市場競爭力持樂觀態度。