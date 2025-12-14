鉅亨網編譯莊閔棻 2025-12-14 16:58

預測市場顯示，在美國總統川普暗示沃什是最終候選人之一與摩根大通執行長戴蒙（Jamie Dimon）表達了對他的支持後，前聯準會（Fed）理事凱文 · 沃什（Kevin Warsh）成為美國總統川普下一任聯準會主席提名人選的機率大幅上升。

根據《MarketWatch》報導，Kalshi 與 Polymarket 的預測市場數據顯示，沃什獲選聯準會主席的機率分別上升了 17 與 24 個百分點。

然而，白宮首席經濟顧問凱文 · 哈塞特（Kevin Hassett）仍然是最熱門人選，在兩個市場上的支持率至少達到 50%。

沃什的聲勢上升，源自川普日前向《華爾街日報》表示，他在挑選現任聯準會主席鮑爾（Jerome Powell）接班人時，傾向「兩位凱文」之一。

哈塞特身為國家經濟委員會主任，一直被視為領先人選；不過川普透露，在沃什與他於白宮會面 45 分鐘後，沃什也位居名單之首。

川普指出：「沃什認為必須降息，我與其他人討論後也這麼認為。」

一直以來，川普都對聯準會在鮑爾領導下對降息的保守態度有所批評，稱聯準會在週三連續第三次會議中將利率下調四分之一個百分點的幅度，應至少加倍。

川普還表示，他認為下一任聯準會主席應該與總統就利率政策保持諮詢。

他說：「我不認為他應完全按照我們的指示行事，但我的意見很有見地，應該被聽取。」川普甚至指出，他希望一年內利率能降至 1% 甚至更低。

根據《金融時報》報導，沃什獲選機率上升，也與摩根大通執行長戴蒙在週四的私人會議上向華爾街高層表示，他認同沃什對聯準會的觀點有關。

同時，戴蒙還指出，他認為若哈塞特擔任聯準會主席，更可能按照川普的意願降息。