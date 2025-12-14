鉅亨網新聞中心 2025-12-14 12:40

華爾街最具影響力的銀行家之一、摩根大通執行長戴蒙（Jamie Dimon）近日在紐約一場私密資產管理執行長會議上明確表態：支持前理事沃什（Kevin Warsh）出任聯準會主席。

摩根大通戴蒙力挺沃什任聯準會主席：哈塞特缺乏獨立性、或引發市場反向博弈。(圖：REUTERS/TPG)

戴蒙直言，沃什將成為一位「偉大的主席」，並向在場的華爾街高層警告，另一位熱門候選人哈塞特（Kevin Hassett）可能更順從白宮降息意願，或引發市場反向博弈，損害聯準會的獨立性。

根據英國《金融時報》報導，戴蒙在閉門會議中分析指出，若哈塞特當選，他可能迅速降低短期利率以配合美國總統川普的經濟訴求。

然而，聯準會僅能控制短端利率，長端利率如 10 年期美債收益率則由市場定價。

戴蒙警告，由於市場擔心哈塞特缺乏獨立性、過於依附白宮，激進降息可能點燃通膨預期，導致長端利率因投資者拋售債券而飆升。

換言之，白宮試圖透過換人降低融資成本的計畫，很可能被債券市場「打翻」。

事實上，自 11 月下旬媒體報導哈塞特成為領跑者以來，10 年期美國國債收益率已從 4.0% 跳升至 4.2%。

同時，衡量長期通膨預期的「5 年之 5 年」遠期通膨互換利率（5y5y forward inflation swap）近期上漲 0.06 個百分點，創一個月新高。

多位掌管 30 兆美元美債市場的資深投資者，已向財政部官員表達對哈塞特政治傾向的擔憂，質疑其與川普過於緊密的政治結盟可能動搖貨幣政策公信力。

川普一直對現任主席鮑爾（Jay Powell）不大幅降息的做法頗有微詞，曾私下稱其為「笨蛋」，並明確表示，忠誠度和積極降息的意願是選人的重要標準。

週五（12 日），川普向《華爾街日報》確認，沃什與哈塞特為目前領跑者，且川普及財政部長貝森特等高官已於週三在白宮面試了沃什。