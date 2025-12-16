鉅亨網編譯陳韋廷 2025-12-16 13:35

泰國與柬埔寨邊境衝突持續激化，雙方在爭議領土柏威夏寺週邊展開軍事對抗，泰國空軍空襲已造成 39 萬平民流離失所。這場始於領土爭議的衝突，實際上揭露了兩國圍繞電詐產業的深層經濟矛盾，而中國作為區域重要利益相關方，專家認為中國將面臨雙重影響。

《北向財經》報導，泰國經濟支柱的旅遊業因東南亞電信詐騙猖獗遭受重創，大量遊客被誘騙至柬埔寨電詐園區。柬埔寨政府默許電詐產業存在，GDP 的 40% 仰賴賭博、詐欺等非法經濟，全國 50 餘個電詐園區吸收超 10 萬名從業人員，泰國則視其為支柱產業威脅，近期加強對柬國電詐設施的打擊力度，甚至空襲賭場和橋樑。

泰柬兩國衝突對中國的影響呈現複雜性：一方面，泰國高壓打擊電詐有助於減少針對中國公民的跨國犯罪，中國、緬甸與泰國三方聯合執法已在妙瓦底抓獲千餘名電詐分子，若柬埔寨被迫整頓黑產，將可緩解中國面臨的詐騙勒索壓力。另一方面，中泰、中柬重大合作項目恐受波及。中泰鐵路、德崇扶南運河等基建工程可能因戰火延誤，西哈努克港經濟特區投資亦存變數。

泰國前總理貝東塔直言，柬埔寨電詐產業已成「國民經濟支柱」，背後涉及洪森家族等權貴利益。緬甸電詐依賴地方武裝，柬埔寨政府直接參與庇護，導致打擊難度倍增。中國雖積極推動區域反詐合作，但柬埔寨的系統性腐敗使治理舉步維艱。

報導指出，面對泰柬衝突外溢風險，中國採取「平衡介入」策略：一方面透過外交管道呼籲停火，強調保護平民與中方計畫安全；另一方面深化與東協國家的執法協作，強化邊境管控。

專家認為，中國必須在維護區域穩定與推動經濟合作之間尋找平衡點，同時警覺電詐產業轉移風險。當前局勢凸顯東南亞治理困境：經濟依賴非法產業、政治庇護黑惡勢力、外部干預難以發揮作用。