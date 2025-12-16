鉅亨網編譯余曉惠 2025-12-16 12:30

福特汽車 (F-US) 宣布電動車布局大轉彎，將認列 195 億美元費用並終止多款純電動車計畫，是美國汽車業迄今最戲劇化的策略轉向，凸顯電動車需求疲軟、川普政府政策利空帶來的衝擊。福特周一 (15 日) 盤後應聲上漲。

認賠止血！福特為電動車業務提列195億美元 轉向油電車和平價小車 (圖:Reuters/TPG)

福特宣布將新增一款用燃油引擎為電池充電的增程式電動車，取代純電皮卡 F-150，並取消下一代電動卡車 T3、以及規劃中的電動商用貨車計畫。

福特執行長 Jim Farley 說：「過去幾個月以來市場的巨大變化，成為促使我們做出決定的真正動力。」

轉向混合動力

福特宣布，將積極轉向汽油和混合動力車款，最終將增聘數萬名人手，不過短期內因關閉肯塔基合資電池廠，將裁撤一些人力。

福特預期，混合動力、增程式電動車和純電動車的占比，到 2030 年將從目前的 17% 上升到 50%。

財務影響

這筆認列金額主要發生在第 4 季，並陸續攤提至明年和 2027 年。

根據福特，這 195 億美元裡，約 85 億美元來自取消計畫中的電動車款，60 億美元衍生自關閉與南韓 SK On 的電池合資廠，還有 50 億美元是福特稱之為「計畫相關的費用」。

福特調高本年度獲利預測，2025 年的息稅前調整後獲利如今預估為 70 億美元，高於原估的 60-65 億美元。

福特並預期，策略轉向之後，電動車業務將在 2029 年之前開始獲利。該部門去年虧損 51 億美元，今年虧損金額可能更高。

銷售乏力、策略轉向

美國對電動車的 7500 美元抵稅政策在 9 月 30 日畫下句點後，電動車銷售陷入泥淖，11 月降了 40%。

福特純電皮卡 F-150 Lightning 在 2022 年開始生產，當時喜劇演員吉米 ‧ 法倫 (Jimmy Fallon) 專門寫了一首歌，轟動一時。為了滿足剛開始湧入的 20 萬筆訂單，福特很快就增加產量，但後續銷售卻未跟上，今年到 11 月為止共賣出 25583 輛，比去年同期減少 10%。

F-150 Lightning 接續車款「T3」原本規劃在田納西的新廠從無打造起，並將扮演福特第二代電動車產品線的核心角色，但現在福特規劃，2029 年起在同一個工廠將以新型汽油卡車取代電動皮卡。

根據周一的聲明，福特等於徹底砍掉第二代電動車。

至於未來的電動車產品線，將聚焦在平價車款上。根據加州團隊的規劃，2027 年將開賣一款售價約 3 萬美元的中型電動卡車，安排在 Louisville 工廠生產。

福特汽油和電動車業務的主管 Andrew Frick 說：「與其多砸數十億美元在如今已無獲利前景的大型電動車上，不如把資金投入高報酬領域。」

福特今年稍早曾預估，今年度將因電動車業務虧損約 50 億美元，和 2024 年的虧損金額相當。

同業也縮減電動車布局

與福特一樣，許多傳統車廠正轉回燃油車與油電混合車，同時縮減電動車產品線，以彌補在電動車業務的虧損。

通用汽車 (GM-US)10 月因調整電動車工廠計畫認列 16 億美元費用，並警告未來可能還會再提列相關費用。Stellantis(STLA-US) 也取消部分 EV 布局，取消原訂推出的電動皮卡 Ram，轉而加碼油電混合車。