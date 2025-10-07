鉅亨網編譯陳韋廷 2025-10-07 10:05

美國汽車業巨頭福特總裁兼執行長 Jim Farley 近日拋出「誰來建造」的靈魂拷問，直指美國製造業復興的核心困境，也就是關鍵領域的勞動力短缺已從隱憂演變為攔路虎。

藍領工人持續消失！福特執行長批美政府重振製造業淪口號：勞動力短缺 比債務更危險（圖：Shutterstock）

這位深諳政治運作的企業領袖，幾乎將質疑直接拋向白宮，認為重振製造業的口號喊得響，但支撐產業升級的藍領與技術人才在哪裡？

Farley 的擔憂並非空穴來風。根據 PRT Staffing 調查，美國 17.4% 的製造業企業正面臨勞動力短缺，逾 38 萬個崗位長期空缺。更嚴峻的是，過去 20 年製造、建築、能源等「基礎經濟」領域生產力持續下滑，與白領行業的高速增長形成駭人對比。

PRT 預測，未來十年美國製造業崗位需求將達 380 萬，勞動力缺口恐進一步惡化。

汽車業更是重災區。TechForce 基金會《人才供需報告》顯示，未來五年美國交通運輸行業需 79.5 萬名技師，但 2024 年數據已預警，到 2028 年，汽車與柴油機修復等領域的技師缺口將逼近 97.1 萬。

Farley 直言，美國長期低估「生產、運輸、維修」等藍領崗位的價值，直接導致關鍵行業人才斷層。

本土人才不足，引進海外專業人士的路卻越收越窄。白宮上月以「濫用 H-1B 簽證」為由，將此類高技能人才簽證費用拉高至每年 10 萬美元，此舉讓本就緊張的汽車業雪上加霜，電池等先進技術領域本就依賴外國專業人才，如今門檻高築。

美國移民執法局上周突襲喬治亞州現代 - LG 電池廠，拘留 475 名韓國工人，戴手銬押解的畫面引發輿論譁然。儘管南韓政府僅表「遺憾」，現代高管已疾呼建立新簽證系統。

數據顯示，2025 財年 H-1B 簽證批准率僅 20%，汽車業使用的 H-1B 簽證總量雖遠低於科技巨頭，但電池技術等領域高度依賴此類人才。

電池非營利組織 Volta Foundation 調查發現，千名受訪者中 7.9% 持有 H-1B 簽證。更棘手的是，許多電池技術工人並非傳統「高學歷專業人士」，而是受過職業培訓的高技能勞動者，現行簽證體系根本未涵蓋這類群體。

海外人才進不來，本土藍領也留不住。Farley 的兒子今年加入技工行列後的一句感嘆，讓 Farley 陷入反思：「我真的很喜歡這份工作，不知道為什麼需要上大學。」這也折射出美國社會對藍領職業的價值觀轉變——穩定、體面、足以養家的「藍領尊嚴」正在消失。

回顧 2023 年汽車工人大罷工期間，Farley 深入基層聽到的訴苦更令人心驚，許多年輕員工不得不打三份工，「每天只睡 6 小時，在沃爾瑪、亞馬遜倉庫兼職」。他們不是不願意紮根汽車業，而是傳統藍領崗位的收入與付出不成正比。

Farley 列舉數據指出，美國大約缺少 40 萬名技術人員和同數量的工廠工人，數百萬個年薪超 10 萬美元的崗位因缺乏熟練工而空缺。以柴油版 F-150 維修為例，沒有五年培訓根本無法勝任。Farley 痛批問題不在於崗位需求，而在於「選擇並堅守藍領的年輕人太少」。

屋漏偏逢連夜雨，電動車時代的到來更讓技師短缺雪上加霜。儘管電動車結構簡化了機械維護如換機油，但電池更換、電驅動維修、軟件校準等新任務對技術要求激增。

然而，美國維修行業沿用的「定額薪酬」模式 (按預設工時收費，而非實際耗時) 卻成了絆腳石。

潤滑油技師「The POV Mechanic」在臉書發文引發 30 萬人瀏覽，他即將開始電動車電池與電驅維修培訓，卻對前景憂心忡忡。網友也留言沮喪回應：「學得越多，賺得越少、學會用示波器是錯誤」。

原來，電動車維修常涉及保修與診斷任務，實際耗時遠超定額工時，但技師收入卻不會增加。

這暴露行業轉型的滯後。車輛電氣化、軟件化趨勢下，維修性質從「換零件」變為「解決複雜問題」，但薪酬體系仍停留在「計件」時代。

儘管電動車定期維護成本更低，但技師賴以生存的「工作量 - 收入」正相關關係被打破，導致「培訓後反而賺得更少」的怪象。

危機中亦有行動。Farley 已發起「關鍵勞動力計畫」，聯合政府與企業推動學徒制與職業教育。

TechForce 指出，汽車業向電動化轉型時，高新科技崗位對年輕人更具吸引力，行業需提高入門級薪水並營造 Z 世代青睞的工作文化。

美國勞工部長 Lori Michelle Chavez-DeRemer 也承認，產官學必須合作，讓技術崗位對年輕人「有吸引力」。

Farley 還提及中國、日本等國對技能行業的重視，完善的學徒體系支撐了產業升級。這讓人想起美國工業鼎盛時期的「師徒傳承」，或許正是當下缺失的關鍵。