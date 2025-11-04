鉅亨網編輯林羿君 綜合報導 2025-11-04 09:45

福特 (F-US) 、現代和起亞等多家主要汽車製造商發布最新報告指出，10 月份純電動車銷量出現大幅下滑，凸顯美國聯邦政府針對電動車（EV）提供的最高 7,500 美元稅收抵免政策於 9 月 30 日終止後，對消費者購買決策產生關鍵影響。

補助退場效應顯現！美純電車10月買氣急凍 福特、現代銷量暴跌。(圖:shutterstock)

這項依據總統川普所推動的「大而美」法案而終止的補貼，導致大量潛在買家為趕上「末班車」，選擇在 9 月底前提前購車，從而掏空了 10 月份的市場需求。

銷量數據證實了這一提前購買效應：

◆福特汽車: 作為美國第三大電動車製造商，福特 10 月純電動車總銷量較年減 25%。具體車型方面，Mustang Mach-E 跨界車銷量下滑 12%，而 F-150 Lightning 皮卡則下降了 17%。

◆現代與起亞: 兩韓系車廠的主力電動車款跌幅更為慘烈。現代的數據顯示，Ioniq 5 和 Ioniq 9 兩款車型銷量較第三季分別暴跌 80% 和 71%。起亞的類似車型也面臨相同困境，整體年跌幅介於 52% 至 71% 之間。

早在補貼到期前，業界高管就已預見到銷量的下滑趨勢。福特汽車執行長吉姆 · 法利（Jim Farley）曾預測，電動車市場佔有率在補貼結束後，可能從 9 月的 10% 至 12% 跌至約 5%，他對此表示「不會感到驚訝」。

現代汽車北美公司執行長蘭迪 · 帕克（Randy Parker）在聲明中表示，儘管聯邦稅收抵免到期「暫時擾亂了市場」，但他相信市場最終會重新平衡。

CarMax 旗下 Edmunds 的市場分析主管傑西卡 · 考德威爾（Jessica Caldwell）也指出，市場正在回歸一個「更自然的節奏」。她認為，10 月代表著一個「重置期」的開始，市場將不再由補貼驅動的緊迫感主導，而是更多由真正對電動車感興趣的買家推動。

特斯拉、通用未受影響 銷售逆勢創高

值得注意的是，在補貼即將結束的預期下，美國電動車市場在第三季曾達到歷史銷售高峰。根據 Cox Automotive 旗下 Kelley Blue Book 的估計，美國第三季電動車銷量總計售出 438,487 輛，季增 40.7%，較去年同期成長 29.6%。

儘管福特、現代和起亞面臨挑戰，市場領頭羊特斯拉 (TSLA-US) 和通用 (GM-US) 汽車仍在第三季創下國內銷量紀錄，根據 Motor Intelligence 的數據，這兩家公司在美國電動車市場的市佔率分別達到 43.1% 和 13.8%。

電動車銷量的暴跌突顯了政府激勵措施在推動市場過渡中的重要性。隨著市場進入「後補貼時代」，汽車製造商將面臨新的挑戰，需要通過技術創新、價格調整和擴大充電基礎設施等方式，吸引那些不再享受稅收優惠的消費者。