記憶體短缺衝擊 機構預計明年手機出貨量下降 平均售價漲6.9%

鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2025-12-16 15:20

根據產業追蹤機構 Counterpoint Research 的報告，由於記憶體晶片短缺推高成本並影響生產，全球智慧型手機出貨量預計明年將下滑 2.1%。這與預估今年成長 3.3% 的成長相比，是一個戲劇性的逆轉。

機構預計明年手機出貨量下降 平均售價漲6.9%

這家研究公司甚至將 2026 年的預測，從先前微幅成長 0.45% 的估計中大幅下調。Counterpoint 在報告中指出，由於整體零組件成本預計將上漲 10% 至 25%，全球手機的平均售價明年預計將上漲 6.9%。

‌



Counterpoint 資深分析師指出，這場記憶體短缺對手機製造商的影響不一。由於利潤較低，榮耀、Oppo 等中國品牌被視為更脆弱的群體，入門級智慧型手機尤其可能受到傷害。