鉅亨網編譯陳又嘉 2025-12-16 09:10

《MarketWatch》周一 (15 日) 報導，兩位美國聯準會 (Fed) 高層官員——一位是偏民粹立場的體制外人物，另一位則位於央行意識形態核心——至少在一件事上取得共識：他們認為，未來幾個月通膨不會對經濟構成問題。

紐約聯準銀行總裁威廉斯 (John Williams) 是聯準會主席鮑爾 (Jerome Powell) 的親近盟友，也是央行體系內資深經濟學家；米蘭 (Stephen Miran) 是美國總統川普的重要顧問，而川普向來是鮑爾的強烈批評者。兩人本周皆表示，對未來幾個月通膨降溫抱持信心。米蘭是川普指派、在鮑爾主席任期將於 5 月屆滿、新任人選尚未敲定前，暫時進入聯準會理事會任職數月的人選。

‌



這些評論出現之際，聯準會官員正努力在通膨疑慮與勞動市場降溫的擔憂之間，尋找最合適的利率政策。物價上漲持續讓美國民眾感到不安，同時，企業在經濟前景不明朗情況下，過去幾個月已大幅放緩招募速度。

米蘭在一場演講及隨後的專訪中指出，政府統計數據具有誤導性，「潛在」通膨率其實低於 2.3%，距離聯準會 2% 的目標並不遠。

他表示，目前官方公布的通膨率約為 2.8%，被房屋通膨高估——該項目仍受疫情後遺症影響——此外，統計方式在股市上漲時對財務顧問費用的計算，也推高了數據。

他指出，「統計衡量過程中的一些『技術性偏差』，不應該模糊聯準會對通膨的判斷。」

另一方面，威廉斯在另一場演講中，也對通膨前景表現樂觀。

紐約聯準銀行總裁威廉斯 ((圖：Reuters/TPG)

他指出，雖然關稅今年推升了物價，但影響「比我原先預期的更為溫和，且拉長分散」。

他表示，並未看到關稅對其他價格產生外溢效應的跡象。「尤其是並未出現廣泛的供應鏈瓶頸，住房通膨持續下降，且薪資成長指標也顯示放緩趨勢仍在延續。」

他補充指出，這與紐約聯準銀行轄區內企業的回饋一致，部分聯絡人表示，雖然關稅仍推升投入成本，但價格上漲的速度已有所放緩。

威廉斯預測，通膨明年將降至略低於 2.5%，並在 2027 年回到 2% 的目標水準。通膨自 2021 年初以來，尚未回到或低於該目標。

威廉斯認為，關稅對物價水準的影響「大致屬於一次性」。米蘭原則上同意，但他並不認為關稅推升了核心商品通膨。

上周，聯準會因勞動市場轉弱的疑慮，連續第三次會議降息 1 碼。那次決策出現三位反對票。米蘭主張一次降息 2 碼，而另外兩位官員則因擔憂通膨過高，主張維持利率不變。

克里夫蘭聯準銀行總裁哈瑪克 (Beth Hammack) 將於明年成為聯邦公開市場委員會 (FOMC) 的投票成員，她表示自己傾向支持較高的利率。

兩人對利率前景仍存分歧

儘管對通膨看法一致，米蘭與威廉斯在利率政策上看法仍不同。

米蘭在談話中主張進一步降息，認為勞動市場轉弱的趨勢早在川普政府之前就已出現，因此需要較低的利率支撐。

他指出，若聯準會未持續降息，「到了 2027 年，我們可能會陷入非常糟糕的局面，因為通膨已接近目標，但由於政策過於緊縮，勞動市場將明顯疲弱。」

威廉斯則表示，他預期失業率將在約 4.5% 左右觸頂，並在接下來幾年逐步回落。