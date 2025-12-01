鉅亨網編譯段智恆 2025-12-16 03:00

根據《路透》報導，輝達 (NVDA-US) 周一 (15 日) 宣布收購人工智慧 (AI) 軟體公司 SchedMD，進一步擴大在開源 AI 領域的布局，並加碼投資 AI 生態系，以因應競爭加劇的市場環境。

輝達長期以高速運算晶片奠定市場地位，但近年也持續提供自家 AI 模型，涵蓋物理模擬、自動駕駛等應用，並以開源軟體形式供研究人員與企業使用。輝達的專屬 CUDA 軟體平台，已成為多數開發者的標準工具，也被視為支撐其 AI 晶片競爭力的關鍵因素，使軟體在維持產業主導地位上扮演愈來愈重要的角色。

SchedMD 主要提供協助管理大型運算工作負載的軟體，其技術可用於排程占用大量資料中心伺服器資源的運算任務。該公司核心產品為「Slurm」，屬於開源軟體，開發者與企業可免費使用，SchedMD 則透過提供工程支援與維護服務創造收入。

輝達表示，Slurm 已支援最新一代輝達硬體，並成為生成式 AI 關鍵基礎設施之一，廣泛應用於基礎模型開發與 AI 系統建置，用於管理模型訓練與推論需求。輝達也指出，完成收購後，將持續以開源方式發布 SchedMD 的軟體。此次交易的財務細節並未對外揭露。

輝達同日稍早才公布新一代開源 AI 模型系列，主打效能更快、成本更低，正值來自中國 AI 實驗室的開源模型在市場快速崛起之際。輝達透過軟體與模型布局，試圖鞏固其在 AI 生態系中的核心地位。