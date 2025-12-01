鉅亨網編譯段智恆
根據《路透》報導，輝達 (NVDA-US) 周一 (15 日) 宣布收購人工智慧 (AI) 軟體公司 SchedMD，進一步擴大在開源 AI 領域的布局，並加碼投資 AI 生態系，以因應競爭加劇的市場環境。
輝達長期以高速運算晶片奠定市場地位，但近年也持續提供自家 AI 模型，涵蓋物理模擬、自動駕駛等應用，並以開源軟體形式供研究人員與企業使用。輝達的專屬 CUDA 軟體平台，已成為多數開發者的標準工具，也被視為支撐其 AI 晶片競爭力的關鍵因素，使軟體在維持產業主導地位上扮演愈來愈重要的角色。
SchedMD 主要提供協助管理大型運算工作負載的軟體，其技術可用於排程占用大量資料中心伺服器資源的運算任務。該公司核心產品為「Slurm」，屬於開源軟體，開發者與企業可免費使用，SchedMD 則透過提供工程支援與維護服務創造收入。
輝達表示，Slurm 已支援最新一代輝達硬體，並成為生成式 AI 關鍵基礎設施之一，廣泛應用於基礎模型開發與 AI 系統建置，用於管理模型訓練與推論需求。輝達也指出，完成收購後，將持續以開源方式發布 SchedMD 的軟體。此次交易的財務細節並未對外揭露。
輝達同日稍早才公布新一代開源 AI 模型系列，主打效能更快、成本更低，正值來自中國 AI 實驗室的開源模型在市場快速崛起之際。輝達透過軟體與模型布局，試圖鞏固其在 AI 生態系中的核心地位。
SchedMD 成立於 2010 年，由 Slurm 軟體開發者傑特 (Morris “Moe” Jette) 與奧布爾 (Danny Auble) 於美國加州利佛摩創立。根據公司官網，目前約有 40 名員工。其客戶包括雲端運算基礎設施業者 CoreWeave(CRWV-US)，以及巴塞隆納超級電腦中心 (Barcelona Supercomputing Center) 等機構。
