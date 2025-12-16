鉅亨網編譯羅昀玫 2025-12-16 05:33

美國晶片大廠輝達週一 (15 日) 小幅收高近 1%，此前公司宣布完成對軟體公司 SchedMD 的收購。SchedMD 主要提供用於管理人工智慧 (AI) 工作負載與高效能運算 (HPC) 的軟體解決方案。

這項交易被視為輝達在 AI 競賽中進一步深化開源布局的最新動作。同日，輝達也推出 Nemotron 3 系列開源 AI 模型，延續先前發布被形容為「全球首個產業級」自動駕駛開發用開源軟體的策略方向。

‌



輝達並未揭露此次收購的交易金額。

SchedMD 總部位於美國猶他州，是知名開源工作負載管理軟體 Slurm 的主要開發團隊。Slurm 廣泛應用於 AI 與高效能運算環境，協助開發人員進行生成式 AI 模型的訓練與推論，也就是利用既有模型回應查詢或根據新資料進行預測。

SchedMD 的客戶涵蓋雲端運算容量供應商、製造商、AI 公司與研究機構，應用領域橫跨醫療與生命科學、自動駕駛、能源、製造、政府以及金融服務等產業。

輝達表示，收購完成後，Slurm 將持續維持開源與供應商中立的特性，確保軟體可相容於不同硬體與軟體系統，並持續對既有使用者社群開放。未來將加速 SchedMD 與新系統的整合，協助使用輝達加速運算平台的客戶，在整體運算基礎架構中最佳化工作負載，同時支持多元的硬體與軟體生態系，讓客戶得以運行異質叢集並導入最新的 Slurm 技術。

SchedMD 執行長 Danny Auble 表示，在輝達於加速運算領域的專業能力與投資支持下，Slurm 可望進一步強化其功能與發展動能。

輝達週一收盤報每股 176.29 美元，漲幅 0.73%，早盤收購消息傳出後，該股開高後一度上攻至 178.42 美元，但隨後賣壓浮現，漲勢逐步收斂，午盤後震盪走低，最低回測 175.03 美元附近。

市場方面，分析師對輝達後市仍持正面看法。根據華爾街共識，輝達目前獲得「強力買進」評級，過去三個月共有 39 位分析師給予「買進建議」，一位建議「持有」，一位建議「賣出」。

分析師平均目標價為 258.45 美元，顯示相較現階段股價，仍具約 46% 的上行空間。

過去兩年內輝達 主要以投資與策略合作為主，大型併購不像 2020 年以 70 億美元收購以色列網路設備公司 Mellanox Technologies 那樣規模龐大，目前完成的多為中小型 AI 軟體、平台與工具公司收購，也有些交易仍處於洽談階段或尚未完全確認。

2025 年 12 月輝達收購 AI 軟體公司 SchedMD

輝達宣布已完成收購 AI 軟體供應商 SchedMD，該公司開發開源工作負載管理系統 Slurm，有助於大型運算工作調度與 AI 叢集管理，強化開源 AI 軟體生態系。

2025 年 3 月輝達收購合成數據公司 Gretel

根據多篇報導，輝達已完成收購合成 AI 訓練資料平台 Gretel，協助建立合成訓練資料生成能力。該交易金額在三億美元以上（具體條件未完全公開）。

WIRED

2024 年 12 月輝達完成收購以色列 AI 新創公司 Run:ai

輝達最早於 2024 年 4 月 宣布收購 Kubernetes AI 運算管理與調度軟體提供商 Run:ai，並在 2024 年 12 月獲歐盟與相關機構核准完成交易。這筆交易約 7 億美元，旨在強化 AI 運算資源管理與優化能力。

2024 年 7 月輝達收購 Brev

根據報導，輝達於 2024 年 7 月 收購了位於舊金山的 AI 平台公司 Brev.dev，該平台可簡化 GPU 叢集開發與部署流程，強化開發者快速使用 GPU 的能力。

2024 年 9 月輝達收購 OctoAI