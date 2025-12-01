紐約州製造業12月意外萎縮 未來展望卻創年內新高

鉅亨網編譯王貞懿 綜合外電 2025-12-16 00:48

綜合外媒周一 (15 日) 報導，美國紐約州 12 月製造業活動意外萎縮，在連續兩個月擴張後出現逆轉，主要受出貨量大跌拖累。不過未來展望指標大幅上升至年初以來最高，顯示企業對前景轉趨樂觀。

紐約州製造業活動萎縮，未來展望卻轉趨樂觀。(圖:Shutterstock)

根據紐約聯準銀行 (New York Fed) 周一公布的數據，12 月總體營運狀況指數 (general business conditions index) 從前月的 18.7 大跌 22.6 點至負 3.9，遠不如市場預期的正 10。該指數低於零代表活動萎縮。

「紐約州製造業活動在前兩個月上升後，12 月略有萎縮，」紐約聯準銀行經濟研究顧問 Richard Deitz 表示。紐約聯準銀行指出，此次調查於 12 月 2 日至 9 日間進行。

出貨量重挫 但未來展望轉趨樂觀

出貨量指數 (shipments index) 本月重挫 22.5 點至負 5.7，跌入萎縮區間。新訂單指數 (new orders index) 持平，約三分之一企業表示增加，三分之一表示減少。

其他指標也顯示活動放緩：交貨時間加快，未完成訂單指數下降，供應狀況轉差。

儘管當前景氣萎縮，未來六個月展望指數卻上升 16.6 點，創年初以來新高。訂單展望指數更攀升至 2022 年以來最高，反映企業對前景轉趨樂觀。

這對長期受投入成本上漲、需求不穩和貿易政策不確定性困擾的製造業來說是好消息。

物價壓力放緩

報告顯示，原物料價格指數和出廠價格指數都放緩，顯示通膨壓力趨緩。原物料價格指數降至 1 月以來最低，但 Deitz 指出價格仍處於高位。