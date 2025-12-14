鉅亨網新聞中心 2025-12-14 21:00

面對現實，Meta(META-US) 執行長祖克柏多年來推崇的「元宇宙」夢想不得不做出調整。Meta 近日宣布，將對 Reality Labs 旗下元宇宙相關部門進行裁員，並將更多資源投入到近期意外熱賣的人工智慧（AI）智慧眼鏡與可穿戴設備。

根據《Business Insider》報導，自 Reality Labs 成立四年以來，Meta 已在該部門燒掉約 700 億美元，但厚重的 VR 頭戴裝置市場普及度仍有限。

據三位知情人士透露，Meta 原宇宙部門的裁員計畫最早可能於下月實施，將波及 10% 至 30% 的 VR 部門員工。

雖然裁員人數尚未最終確定，但這顯示 Meta 正在重新調整策略方向。

值得注意的是，Meta 並未完全放棄元宇宙的理念，而是將資源重新配置至 AR 眼鏡與可穿戴設備。

公司高層認為，相較於沉重笨拙的 VR 設備，AI 智慧眼鏡具有更強的市場潛力。

事實上，早在 2021 年，Meta 就與雷朋合作推出一款內置攝像頭與麥克風的智慧眼鏡，最初功能主要是接聽電話與播放音樂。

隨著近期 AI 助手的加入，這款眼鏡搖身一變成為可語音互動的智慧終端，銷量遠超內部預期。

Meta 發言人 Nissa Anklesaria 也在聲明中證實公司調整：「我們正在調整 Reality Labs 的投資組合，將部分資源從元宇宙轉向 AI 眼鏡和可穿戴設備。」

她強調，公司目前沒有計畫進行其他更大規模的變革。

700 億美元代價與外部競爭減弱

回溯至 2021 年，祖克柏將公司名稱由 Facebook 更名為 Meta，象徵其打造下一代 VR 網路（元宇宙）的決心。

自 2014 年收購 Oculus 以來，VR 一直是 Meta 的重要戰略方向。然而，Reality Labs 在過去四年累計虧損已超過 700 億美元，加上在 AI 領域的持續高額投入，投資者耐心逐漸消耗殆盡。

同時，外部競爭環境的變化也給予 Meta 喘息空間。知情人士指出，由於蘋果 (AAPL-US) 與 Google(GOOGL-US) 等競爭對手在 VR 設備上的腳步放緩，Meta 決定適度降低在 VR 領域的投入速度，轉而專注於市場表現更佳的 AI 眼鏡。

設計與時尚為 AI 眼鏡加分

Reality Labs 目前由元宇宙部門與可穿戴設備部門組成，此次裁員重點將集中在 VR 相關崗位。與此同時，祖克柏正積極為智慧眼鏡注入設計與時尚元素。

在今年的開發者大會上，Meta 展示了三款新型智慧眼鏡，其中一款甚至在鏡片內嵌微型顯示器。

本週三，Meta 也宣布聘請前蘋果資深設計師 Alan Dye，成立創意工作室，專注於設計、時尚與科技的融合，並讓其直接向首席技術長 Andrew Bosworth 匯報。