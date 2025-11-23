艾司摩爾在美國開設首座晶片技術訓練中心！滿足半導體專業人才需求
根據《路透》報導，荷蘭半導體設備巨頭艾司摩爾 (ASML-US) 近日在美國亞利桑那州鳳凰城開設首座晶片技術訓練中心，旨在滿足美國半導體產業對專業人才的快速需求。
近年來，美國晶片產業迅速擴張，但本土研發人才資源不足，使得像台積電 (2330-TW) 等晶片製造企業不得不從台灣等地招聘專業人才。
而艾司摩爾此舉正意在填補這一空白，其新的訓練中心每年將培養約 1,000 名工程師，逐步成為美國半導體產業的重要支柱。
艾司摩爾執行長 Christophe Fouquet 表示：「這個時機非常恰當，亞利桑那的晶片產業熱潮已經開始，明年我們將看到德州、愛達荷等地也將跟進。」
新設的訓練中心將配備 14 間教室及一個潔淨室，工程師可實際操作艾司摩爾最先進的 DUV 與 EUV 晶片製造設備。
過去若要獲得此類專業知識，工程師必須前往歐洲或其他地區，如今美國本土即可培養相關半導體專才，對美國晶片供應鏈的人才儲備與產業規模擴張具有重大意義。
艾司摩爾副總裁 Clayton Patch 指出，EUV 晶片製造設備的複雜度可比擬 F-35 戰鬥機，操作與維護需要極高專業服務水準。
目前，艾司摩爾產品被視為全球半導體產業的「骨幹」，因此美國對相關專業技術的培養具有戰略意義。
雖然 Substrate 等新興企業嘗試挑戰艾司摩爾的市場地位，但荷蘭晶片巨頭目前仍無可匹敵。
值得注意的是，新設立的美國訓練中心暫不會配備 High-NA EUV 設備，該類設備目前僅在荷蘭使用，主要供應英特爾 (INTC-US) 與三星等特定晶片製造商，尚未成為主流。
