特斯拉 FSD 14版實測！巴隆：自動駕駛體驗更穩定、投資價值持續看漲

特斯拉 FSD 14 版實測！巴隆：自動駕駛體驗更穩定、投資價值持續看漲。

《巴隆週刊》近日對特斯拉最新 FSD 14 版（V14）進行了多次測試，並指出自 2023 年首次評測以來，FSD 持續改進。

該報測試者的首次測試於 2023 年 9 月進行，當時駕駛體驗被形容為「拿著學習駕照的青少年和八十歲老人的混合駕駛」，雖然可行，但測試者認為自己開得更好。

不過，隨著 2024 年及 2025 年初的版本更新，FSD 的駕駛平順度和操作穩定性似乎已經顯著提升，而 14 版更是進一步強化。

測試者指出，這次乘客甚至更喜歡 FSD 的駕駛表現。系統行駛更平順、操作穩定，甚至可以自動停在特斯拉超級充電站準備充電。

儘管評測並非嚴格科學實驗，但 FSD 在相同路段與情境下表現穩定。它能應對雪地，以及往返紐約拉瓜迪亞機場的行程，且未出現重大問題。

此外，根據華爾街偶爾引用的眾包網站 teslafsdtracker.com 數據，FSD 14.1.7 版在「關鍵脫手事件」之間行駛超過 9,000 英里，顯示系統在駕駛者認為危險的情況下系統仍能安全運行。

然而，FSD 離完全自動駕駛仍有距離。《巴隆》指出，Alphabet(GOOGL-US) 的 Waymo 自動駕駛計程車表現幾乎是 FSD 的兩倍。

相較之下，FSD 仍需 100% 的人類監控，且駕駛者可選擇「催促模式」等違反速度限制的操作。

測試者認為，特斯拉自動駕駛最終是否能讓人類完全解放雙眼，仍取決於聯邦與州政府監管機構。

值得注意的是，FSD 系統因車道標線、交通號誌違規而受到監管部門密切關注。

測試者表示，他現在傾向於讓 FSD 在大多數情況下進行駕駛，在某種程度上，證明了馬斯克對這款產品的看法。

馬斯克在特斯拉 11 月的年度股東大會上指出：「銷售團隊和服務團隊會實際坐下來，對客戶說：『看，我們來示範給你看 FSD 是如何運作的，以及有多簡單。』一旦他們即便只試用幾天，就再也離不開它了。」

對投資者而言，FSD 的進步具有重大意義。特斯拉目前市值約 1.5 兆美元，股價為 2026 年預估收益的 200 倍，反映市場對人工智慧（AI）驅動自動駕駛的高度期待。

目前美國約有 12% 的特斯拉車主購買 FSD，雖然尚無法完全支撐如此高的市值，但市場預期隨著自動駕駛技術成熟，特斯拉的自動駕駛計程車平台將在 2026 年快速擴張。