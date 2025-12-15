鉅亨網編譯莊閔棻 2025-12-15 06:20

特斯拉 (TSLA-US) 執行長馬斯克近期對 OpenAI 執行長奧特曼（Sam Altman）發起強勢回擊，計劃將 SpaceX 的估值提升至 8000 億美元，以回應 OpenAI 在十月進行的二級股權出售中達到 5000 億美元估值。

馬斯克回擊OpenAI！SpaceX擬推二級股權出售、估值達8000億美元。(圖：Shutterstock)

根據《Business Insider》，雖然馬斯克與奧特曼曾在 2015 年共同創立 OpenAI，但這段合作關係自 2018 年起逐漸破裂。

馬斯克退出 OpenAI 後，創立了競爭對手公司 xAI，雙方之間還爆發多起法律訴訟，並經常在公開場合互相交鋒。

而近期，這場競爭升級到競爭全球最有價值私營公司的榜首。

OpenAI 在今年十月進行了一次二級股權出售，估值達到 5,000 億美元，超越馬斯克的 SpaceX 約 1,000 億美元，暫居榜首。

然而，馬斯克似乎也不願在競爭中退讓。據多家媒體看到的一封內部員工信件，他正計劃在 SpaceX 推出自己的二級股權出售，估值可能高達驚人的 8,000 億美元。

如果這項計劃很快實現，也代表奧特曼坐上榜首僅暫時維持了幾個月。

馬斯克本週也在 X 上證實，SpaceX 正在研究一場重量級的首次公開發行（IPO），而這可能是 OpenAI 想要重回全球最有價值私企榜首的唯一途徑。

據報導，OpenAI 今年已對公司架構進行重組，未來也可能進行同樣規模的驚人 IPO。

《Business Insider》指出，這場兩位億萬富翁之間的估值競賽，雖對一般投資者來說或許戲劇化，但凸顯了重要趨勢：投資人正以前所未有的規模，投入過去曾被視為投機性科學計畫的尖端科技。

SpaceX 旨在實現多行星生活並殖民火星，而 OpenAI 則致力於開發具有人類推理能力的理論型人工智慧（AI），這兩家公司是最引人注目的例子，但它們只是尖端科技估值飆升浪潮的一部分。