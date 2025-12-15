鉅亨網編輯林羿君 2025-12-15 13:30

隨著人工智慧技術的廣泛應用，「學位至上」的傳統求職標準在科技界正受到前所未有的挑戰。被譽為「人工智慧教母」的史丹佛大學教授、同時也是世界模型新創公司 World Labs 執行長的李飛飛博士表示，她在為自己的新創公司招募軟體工程師時，重視條件已從過往的畢業院校和學位層級，轉向其實質的 AI 技能、工具掌握度及快速適應能力。

李飛飛是在美國知名作家蒂姆 · 費里斯的播客欄目《蒂姆 · 費里斯秀》中提出這一觀點。她直言，在面試軟體工程師時，學位已不再是公司首要考量因素，更重要的是「求職者學到了什麼、會使用哪些 AI 工具，以及他們能多快地提升自己使用這些工具的能力」。

‌



她進一步強調，對於那些不願接受和擁抱 AI 協作工具的工程師，她將不會考慮錄用，因為這不僅關乎工具的使用，更體現了一個人在科技浪潮中持續成長與將 AI 為己所用的潛能。

此外，Palantir(PLTR-US) 執行長亞力克斯 · 卡普（Alex Karp）更以提供 4 年制帶薪實習計畫給未上大學的年輕人，試圖用實踐學習來取代傳統教育路徑。LinkedIn 首席執行長萊恩 · 羅斯蘭斯基（Ryan Roslansky）也同樣認為，適應能力和 AI 流利度已經超越了所謂的「高級學位」價值。

根據 Hopeworks 首席執行長丹 · 羅頓的觀察，AI 正在使單純基於多年教育的技能變得無關緊要，越來越多的雇主正在降低對學士學位的要求，轉而尋求能提供具體商業價值的求職者。

這種市場變化也影響了年輕一代的認知，近 3 分之 2 的 Z 世代年輕人意識到學位已不足以保障其職業安全感，促使他們重新規劃職涯，積極獨立獲取新技能。

面對這股技能重於學位的趨勢，教育體系也開始進行調整。美國普渡大學董事會已批准新增 AI 能力畢業要求，要求從 2026 年入學的新生起，所有本科畢業生必須具備基礎 AI 能力，使 AI 教育成為所有本科生的必修課。

同時，俄亥俄州立大學也啟動了 AI 通識計劃，將基礎 AI 教育融入所有專業的核心課程中。這些行動表明，教育界正積極響應，將 AI 流利度納入未來人才的基礎要求。