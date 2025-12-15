鉅亨網編譯陳韋廷
今年 12 月以來，韓元兌美元平均匯率突破 1470 韓元，創 2008 年金融危機以來的最差月度表現，在上周五 (12 日) 夜盤交易中，韓元盤中一度走貶至 1 美元兌 1479 韓元，離市場心理防線 1500 韓元僅一步之遙。為此，南韓政府周日 (14 日) 罕見在假日緊急召集多部門聯席會議，以應對韓元持續暴跌危機。
南韓副總理兼企劃財政部長官具允哲周日在首爾政府大樓主持召開「緊急經濟部長座談會」，金融委員會會、南韓央行、金融監管院及總統室核心幕僚全都到場，保健福祉部、產業通商資源部更首次跨界與會，凸顯局勢嚴峻性。
本次會議旨在全面檢視外匯供需鏈條，尤其聚焦於國民年金海外投資動向及出口企業美元儲備等關鍵變數。
南韓央行貨幣政策委員金鐘和上周三 (10 日) 公開示警，韓元貶值將推升進口通膨、侵蝕居民消費力，外匯主管機關需主動干預供需平衡。
目前，韓美利差高達 2 個百分點，為 1999 年以來高點，加上股市資金外流與居民海外投資激增，韓元今年第四季貶值超過 4%。
面對危機，南韓已啟動多重防禦機制，最大機構投資者國民年金 (管理資產 5450 億美元) 今(15)日召開營運委員會，擬調整外匯避險策略。該基金近期重啟「戰術性對沖」，透過賣出美元遠期合約支撐韓元，市場估該基金在 1480-1500 區間時將加大操作力度。
分析師指出，當局對 1500 韓元關口嚴防死守，法巴銀行首爾分行主管 Ej Ethan Seo 說：「市場已形成當局必守此線的共識。」
在年底流動性趨緊之際，南韓外匯當局加強匯率管理預期升溫。友利銀行經濟學家閔京元強調，國民年金等機構的避險操作本身即具市場穩定效應。隨著南韓央行維持利率不變，政策博弈進入關鍵階段，1500 韓元防線保衛戰已然打響。
