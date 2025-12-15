今年 12 月以來，韓元兌美元平均匯率突破 1470 韓元，創 2008 年金融危機以來的最差月度表現，在上周五 (12 日) 夜盤交易中，韓元盤中一度走貶至 1 美元兌 1479 韓元，離市場心理防線 1500 韓元僅一步之遙。為此，南韓政府周日 (14 日) 罕見在假日緊急召集多部門聯席會議，以應對韓元持續暴跌危機。