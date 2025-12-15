鉅亨網編譯鍾詠翔 2025-12-15 04:31

隨著拜登政府在新冠肺炎疫情期間實施的寬限措施到期，美國學生貸款逾期率迅速攀升。據英國《金融時報》周日（14 日）報導，今年已有超過 900 萬名美國學生貸款借款人至少錯過一次還款，逾期餘額的比重較疫情期間翻倍。

美國金融穩定監督委員會（FSOC）表示，在美國家庭的各類貸款中學生貸款是「一個顯著例外」，違約率並未像其他貸款那樣保持在低點。

‌



FSOC 說，學生貸款的違約率歷來高於其他形式的消費者信貸，目前逾期超過 30 天的貸款餘額比率，更是較 2020 年初還款寬限期開始時翻了一番。

貸款違約率上升之際，外界普遍擔憂，近期畢業生在美國勞動力市場逐漸降溫的情況下，很難找到工作。

「他們就是沒錢。」徵信機構 TransUnion 高級副總裁兼全球研究與咨詢主管 Charlie Wise 說：「這更廣泛地反映了我們在應屆畢業生就業市場中看到的一些疲軟跡象。」

今年夏天 TransUnion 曾調查 196 名未按時還款的借款人，發現近一半受訪者表示無力還款，另有四分之一受訪者表示正在等待有關貸款減免的消息。

信用機構數據顯示，學生貸款的月度還款中位數約 200 美元。

FSOC 並未具體說明違約餘額的規模，但紐約聯邦準備銀行上月公布的第三季數據顯示，在高達 1.65 兆美元的美國學生貸款總額中，9.6% 已逾期超過 90 天，遠高於一年前的 0.5%。

疫情爆發初期，為了緩解家庭財務壓力、避免信用受損，拜登政府提出一項特殊政策，學生貸款從 2020 年 3 月開始被寬限 3 年半支付。儘管還款已於 2023 年 10 月恢復，但逾期還款直到 2024 年 9 月才被計入徵信違約。

一些人將最初違約率上升歸因於借款人未意識到還款寬限期已經結束，但紐約聯邦準備銀行和徵信機構 Equifax 的數據表明，違約率在今年第三季仍然維持在高點。