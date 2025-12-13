鉅亨網新聞中心 2025-12-13 18:40

《紐約時報》資深外交事務專欄作家佛里曼（Thomas Friedman）指出，上週發布的川普政府 33 頁《國家安全戰略》文件，透露出本屆政府的深層真相，其並非旨在發動對抗地緣政治挑戰者的新冷戰，而是為了一場他稱為「美國第三次內戰」的鬥爭。

佛里曼強調，這份被普遍注意到幾乎未提及主要地緣挑戰者的「川普 2025」國安綱領，對歐洲盟友的措辭尤其引人注目。

報告嚴厲批評歐洲姊妹民主國家，指其「移民政策正在重塑整個大陸並製造衝突」，並警告除非趨勢改變，否則歐洲將面臨「文明的消亡」。

佛里曼寫道，這份戰略文件警告，除非歐洲盟友選出更多致力於遏制移民的「愛國」民族主義政黨，否則「不出 20 年，甚至更短時間，這片大陸將變得面目全非。」

報告釋出的潛在訊息是，美國將不再以民主品質來評判歐洲盟友，而是以其阻止來自穆斯林國家移民的力度為標準。

佛里曼將這種不同於以往任何國安評估文件的措辭，比喻為「一頭無人應忽視的飛天大象」，認為它揭示了川普政府將移民問題和文化戰爭置於傳統地緣政治競爭之上的戰略核心。

美國「內戰」核心：國家到底屬於誰？

佛里曼認為，美國正陷入一場圍繞「家園」（home）展開的新內戰，這場內戰的核心問題與前兩次（1860 年代南北戰爭、1960 年代民權運動）一樣：「這個國家到底是谁的？」以及「誰才有資格在我們的國家之家感到自在？」

他指出，人類對「家園感」有著持久的需求，當人們因為戰爭、經濟變遷、文化變遷、人口結構變化、氣候變化或技術變革而失去這種心理錨點時，便會尋求一位能幫助他們重新建立連結的強大領袖。

佛里曼觀察到，如今美國數百萬人每天醒來都感到「心理上無家可歸」，美國的第三次內戰正在多條戰線上同時進行：

種族與人口結構: 白人、主要是基督徒的美國人抗拒一個由少數族裔主導的未來社會。

移民與邊界: 邊境移民人數創歷史新高，川普首次競選時「築牆」的核心主題，對數百萬美國人而言具有雙重含義：一道物理屏障，同時也是一道抵禦快速文化與代際變革的象徵之牆。

文化與身份: 美國人在每週似乎都在變化的文化潮流（關於身份、規範）中努力穩住自我。

經濟與技術: 人工智慧推動的技術變革正席捲職場，速度快於人們立足。

住房與夢想: 年輕人難以負擔住房，失去美國夢的物理與心理港灣。

文明之戰：普丁比歐盟更像盟友

佛里曼總結，川普政府不想重打冷戰以捍衛和拓展民主疆界，而是想打一場關於什麼是美國和歐洲「家園」的文明戰爭，重點在於種族和猶太 - 基督教信仰，並以此判斷誰是盟友、誰不是。

佛里曼指出，經濟作家 Noah Smith 在其專欄中提出的觀點也佐證了這一判斷。

Smith 指出，讓美國再次偉大（MAGA）運動正疏遠西歐，轉而親近俄羅斯總統普丁領導下的俄羅斯，因為川普的追隨者認為，普丁比歐盟國家更堅定地捍衛白人基督教民族主義和傳統價值觀。

Smith 表示，MAGA 主導的美國右翼「本質上並不關心民主、盟友關係、北約或歐洲一體化項目。他們關心的是『西方文明』。」

因此，當「保護西方文明」的核心聚焦於種族與信仰時，最大的威脅自然變成了湧入美國和西歐的失控移民，而非俄羅斯。