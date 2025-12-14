鉅亨網編譯莊閔棻 2025-12-14 15:20

戴爾科技 (DELL-US) 一份內部價格調整清單顯示，隨著記憶體晶片價格持續上漲，戴爾計畫大幅調高面向企業客戶的商用 PC 產品價格，部分機型漲幅最高達 30%。

根據《Business Insider》報導，自 12 月 17 日起，配備 32GB DRAM 的戴爾 Pro 與戴爾 Pro Max 系列筆記型與桌上型電腦，售價將上調 130 至 230 美元；若選配頂規 128GB 記憶體，每台成本將增加 520 至 765 美元。

至於搭載 1TB SSD 儲存容量的筆電配置，整體價格也將提高 55 至 135 美元。

一名不願具名的戴爾銷售部門員工指出，實際調漲幅度將依客戶合約內容而有所不同，整體落在 10% 至 30% 之間，反映記憶體與相關晶片成本上升所帶來的壓力。

除了商用 PC，戴爾也同步調整部分專業顯示器與 GPU 升級選項的價格。以戴爾 Pro 55 Plus 4K 顯示器為例，售價將由 1,349 美元上調至 1,499 美元。

值得注意的是，該顯示器本身並未搭載 DRAM 或 NAND Flash，仍被納入調價名單，引發市場對整體硬體價格上漲趨勢的關注。

在專業顯示卡配置方面，搭載 6GB 顯示記憶體的輝達 RTX Pro 500 顯示卡之戴爾筆電，價格將增加 66 美元；若進一步升級至基於 Blackwell GPU、具備 24GB 顯示記憶體的顯示卡，整體成本更將提高 530 美元，顯示高階晶片對終端售價的影響日益明顯。

戴爾最新一季財報顯示，負責銷售電腦與顯示器等硬體產品的客戶解決方案事業群（CSG）中，商用業務約占全年營收的 85%，意味此次調價對企業市場的影響相當關鍵。

為因應即將到來的價格調整，戴爾也透過內部信件通知員工，要求各團隊在短期內積極與重要客戶接洽，完成交易並規劃跨季合約。

信中並提醒，即使提前下單，未來交貨時也不一定能鎖定現行價格，但「及早行動仍有助於客戶因應即將到來的記憶體漲價」。

瑞銀：DRAM 與 NAND 晶片供應壓力仍將延續

瑞銀（UBS）最新預測指出，今年第四季 DDR 記憶體合約價將季增 35%，NAND Flash 合約價則上漲 20%。

進入 2026 年第一季後，DDR 價格預計再漲 30%，NAND 價格也將再度上調 20%。

瑞銀預估，全球 DRAM 市場供應短缺恐持續至 2027 年第一季，進一步推升整體硬體價格。

針對外界關注的漲價議題，戴爾發言人回應表示，與產業內其他公司相同，戴爾會在必要時採取具針對性的定價措施，同時維持供應穩定與對客戶價值的承諾，並強調其全球化供應鏈具備高度韌性。

AI 熱潮推升晶片需求 硬體大廠掀起連鎖漲價

戴爾營運長 Jeff Clarke 也曾警告，他「從未見過記憶體晶片成本上漲得如此之快」，且成本壓力不僅來自 DRAM，還涵蓋 NAND、硬碟，甚至整個晶片製程節點。

聯想同樣已向客戶示警，DRAM 短缺正以前所未有的速度惡化，2026 年初價格恐再度大幅上漲，並建議企業客戶盡早下單，以降低後續價格調整帶來的衝擊。