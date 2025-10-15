search icon



摩根大通CEO戴蒙：當前持有黃金是「半理性」

鉅亨網編輯林羿君


摩根大通銀行 (JPM-US) 執行長戴蒙表示，他認為持有黃金有一定的道理，但他拒絕評論這種貴金屬在經歷歷史性大漲之後是否被高估。

cover image of news article
摩根大通CEO戴蒙：當前持有黃金是「半理性」。(圖:shutterstock)

戴蒙週二在華盛頓舉行的《財富》最具影響力女性大會上說：「我不是黃金買家，持有黃金的成本是 4%。在這樣的環境下，黃金價格很容易飆升至 5000 美元甚至 10000 美元。這是在我人生中少有的幾次，在投資組合中持有一些黃金是半理性的。」


兩年前，金價還低於 2,000 美元，但本世紀迄今，金價漲幅已超過股市，反映出投資人在通膨擔憂和地緣政治動盪的背景下對避險資產的需求。

截至周二，金價持續強勁上漲 0.8%，至每盎司 4,142.94 美元，今年以來的漲幅已達 58%。

戴蒙表示，「資產價格有點高，在我看來，目前已影響到了所有領域。」

億萬富翁、Citadel 創辦人 Ken Griffin 上周也指出，投資人開始認為黃金比美元更安全，並稱這一發展「確實令人擔憂」。

