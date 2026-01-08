OpenAI 推出 ChatGPT Health 健康新功能 強調不會取代醫生

鉅亨網編譯王貞懿 2026-01-08 04:37

根據《彭博》周三 (7 日) 報導，OpenAI 推出 ChatGPT Health 新功能，使用者可分析醫療檢驗結果、準備看診、尋求飲食與運動建議，這是該公司進軍醫療保健領域的最大動作。

OpenAI推出ChatGPT Health新功能。

ChatGPT Health 設計用來提供健康與健身資訊，但不會做正式診斷。新功能可連結電子病歷、穿戴裝置與健康應用程式，像是 Apple Health 和 MyFitnessPal。OpenAI 表示，初期開放使用者登記候補，未來幾周將擴大開放。

科技業搶攻醫療商機

越來越多科技公司瞄準獲利豐厚的醫療市場，認為 AI 技術能分析使用者健康數據，提供個人化醫療建議。但這也引發疑慮，擔心 AI 處理敏感個資並提供健康建議時，可能帶來隱私與安全風險。

OpenAI 指出，每周已有超過 2 億人向 ChatGPT 詢問健康問題。該公司表示，過去兩年已諮詢超過 260 位醫師，改善 AI 的健康功能。此外，公司計劃將健康對話與其他功能隔離，並加強隱私保護。

不會取代醫師

OpenAI 團隊強調，這項服務是用來輔助醫師，不是取代醫師。

OpenAI 應用程式部門執行長 Fidji Simo 在周三簡報會上表示：「醫師時間有限，無法花太多時間了解你的所有狀況，也沒時間用你能理解的方式解釋。但 AI 沒有這些限制。」