鉅亨網編譯鍾詠翔 2025-12-12 08:53

中共中央經濟工作會議 12 月 10 日至 11 日在北京舉行，部署 2026 年經濟工作，明確了八大重點任務，房地產仍是明年化解重點領域風險的重中之重。

據《21 世紀經濟報導》周四（11 日）報導，中國「十五五」規劃建議主要在民生保障領域部署房地產工作，這次中央經濟工作會議對房地產工作的部署，主要集中在「堅持守牢底線，積極穩妥化解重點領域風險」這項重點任務中。

中共中央提出要著力穩定房地產市場，因城施策控增量、去庫存、優供給，鼓勵收購存量商品房，重點用於保障房等。深化住房公積金制度改革，有序推動「好房子」建設。加快建立房地產發展新模式。

東方金誠首席宏觀分析師王青表示，總體上看，2026 年房地產政策有兩個重點：繼續推動房地產市場止跌回穩，以及加快建構房地產發展新模式，推動房地產高品質發展。

在穩市場方面，王青認為，明年政策將進一步從供需兩端發力，可能涉及引導商業銀行加大對建商開發貸的投放力度，繼續放鬆限購，更大力度收購商品房用作保障房，通過居民房貸定向降息、財政補貼等方式加大居民購房支持力度，減免房地產交易稅費等方面。

在推動房地產高品質發展方面，在王青看來，未來房地產行業要逐步形成以租售並舉、建設「好房子」、回歸房地產居住屬性為核心的新發展模式。

「著力穩定房地產市場」被放在首要位置，在上海易居房地產研究院副院長嚴躍進看來，這是對明年房地產工作定調。