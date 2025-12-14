鉅亨網編譯鍾詠翔 2025-12-14 00:09

OpenAI 成立 10 周年之際，ChatGPT 正式「走進現實世界」，一系列實體周邊商品正式上線。

OpenAI開始「賣周邊」。（圖：Shutterstock）

OpenAI 周五（12 日）在 X 平台上宣布「OpenAI Supply Co.」商店正式開張。該商店原本類似內部員工專區，需要公司郵箱登錄，多數商品也是早期設計存檔，目前已有部分商品向普通用戶開放購買。

該網站在 2024 年 7 月仍標註為「即將上線」狀態，此次是首次面向員工以外的用戶開門迎客。消息一出，OpenAI 粉絲迅速湧入，在周六上午 7 時許，OpenAI 宣告所有產品售罄。

網站推出五張寶可夢風格的收藏卡，主題涵蓋 Sora 2、GPT-5、圖像生成、Sora 以及 OpenAI Blossom，並為每一項技術賦予帶有玩味的標簽。

整個商店的核心主題圍繞 AGI 展開。目前 AGI 正被視為 AI 終極目標的里程碑，是多家公司激烈爭奪的心頭好。

其中一件 T 恤直接印上了 OpenAI 章程中的標語「造福全人類的 AGI」。

帽子系列同樣充滿暗示色彩，包括 Sora 毛線帽、「research」字樣棒球帽，以及印有 1-800-CHATGPT 電話號碼的帽子。