鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2025-12-12 17:10

據《CNN》報導，儘管美國總統川普曾誓言，因美國貿易逆差擴大，而對中國進口商品課徵懲罰性關稅，但在 1 年後，中國經濟展現出驚人的韌性。透過戰略轉向，中國的出口量不減反增。全球第二大經濟體在今年前 11 個月內，創下了高達 1 兆美元的貿易順差紀錄，這是任何其他國家都未曾達到的歷史里程碑。

CNN：川普關稅大刀下 中國靠市場戰略轉向 出口不減反增(圖:shutterstock)

《CNN》認為，這一成果增強了中國領導人在與川普的貿易爭端中，採取強硬路線的信心，並強調美國市場並非完全不可替代。

關鍵策略：分散市場與轉運

中國出口商成功應對關稅壓力的關鍵，在於積極分散市場的策略，這包括遠離美國市場、重新安排貨運路線，並積極進入對廉價商品有需求的市場。

根據海關數據，今年前 11 個月，中國總出口較上年同期大增 5.7%。儘管同期對美國的出貨量大幅下降了 18.3%，但這被其他市場的強勁增長所完全抵銷。其中，對歐洲、東南亞和非洲的出口增長尤其顯著，分別達到 8.9%、14.6% 和 27.2%。

報導稱，這種成功的基礎，在於中國做為「世界工廠」的雄厚製造實力，以及其全面的工業供應鏈。

中國國家海關總署副署長王軍將此歸功於國家完整的工業供應鏈、高科技部門的動能，以及出口商克服挑戰的決心。

一位著名的民族主義評論員直言，中國產品的品質和低價格提供了「不可抗拒的吸引力」，市場力量決定了中國的供應鏈在當今世界是「無與倫比」的。

出口增長難掩國內挑戰

然而，創紀錄的貿易順差無法掩蓋中國潛在的經濟困境。亮眼的出口表現部分反映了更深層次的結構性挑戰，包括國內需求疲軟和消費者信心不足。今年前 11 個月，衡量國內需求的進口額僅比一年前增長了 0.2%。

導致需求不振的原因多重：曾作為主要增長支柱的房地產行業已進入第 5 年的放緩，這削弱了許多將儲蓄投入房地產的中國民眾的消費能力。同時，青年失業率仍居高不下，社會保障體系薄弱，進一步抑制了消費。

此外，由於產能過剩和激烈的價格戰，通貨緊縮籠罩了大部分的經濟體。在缺乏大規模刺激計畫的情況下，出口已成為中國經濟成長少數可靠的「生命線」。

全球保護主義抬頭與轉運疑慮

展望未來，保護主義政策的陰影正在加深。今年擴大的出口量可能會加劇國際社會的擔憂。包括歐盟、印度和巴西在內的政府已經對中國商品「傾銷」至其市場表達關切。歐盟已經對中國電動車和其他出口產品實施了關稅和反傾銷措施。

此外，經濟學家指出，部分對其他地區的出口增長可能只是透過東南亞等國家進行額外加工和組裝的「轉運」，這使得美國的關稅執法複雜化。