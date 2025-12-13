鉅亨網編譯鍾詠翔 2025-12-13 17:42

中國商務部、海關總署周五（12 日）聯合發布第 79 號公告，宣布 2026 年 1 月 1 日起對部分鋼鐵產品實施出口許可證管理，這是中國自 2009 年取消鋼鐵出口許可證管理制度後再次實施，象徵中國鋼材出口管理進入新階段。

據《第一財經》周六報導，中國鋼鐵工業協會表示，當前國家將鋼鐵產品納入出口許可證管理，是引導鋼鐵產品規範出口、推動鋼鐵行業高品質發展的舉措。

中鋼協稱，不斷完善鋼鐵產品出口管理是中國加快建立新發展格局進程中確保鋼鐵產品優先滿足國內需求的關鍵一招，也是中國在全球化背景下對內引導產業升級、對外參與國際供應鏈合作的必要措施。

根據第 79 號公告，納入出口許可證管理的鋼鐵產品涉及 300 個海關商品編號，涵蓋從原料到成品的全產業鏈條。

2025 年 9 月，工信部會同自然資源部、生態環境部、商務部、市場監管總局等五部門聯合印發《鋼鐵行業穩增長工作方案（2025～2026 年）》，明確提出要強化鋼鐵產品出口管理，維護出口競爭秩序，優化鋼鐵出口產品結構。79 號公告正是落實這一要求的具體舉措。

中國金屬材料流通協會執行會長兼秘書長陳雷鳴表示，此次政策調整是應對當前鋼鐵行業面臨的多重挑戰的必要之舉。

2025 年 1-11 月，中國鋼材出口量達到 1.077 億噸，較一年前增長 6.7%，全年出口量有望達到 1.15 億噸，超過 2015 年 1.12 億噸的歷史高峰。

不過，出口量增長的背後依然存在結構性矛盾，表現在出口價格下降，低附加值初級產品出口激增。

陳雷鳴表示，這種「以量補價」的出口模式，不僅增加了能源消耗和碳排放，也容易引發更多國際貿易摩擦，不符合中國鋼鐵產業高品質發展的長遠目標。