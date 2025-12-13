鉅亨網編譯莊閔棻 2025-12-13 15:20

特斯拉晶片布局再升級！韓媒：馬斯克將在三星德州廠有「專屬辦公室」。(圖：Shutterstock)

馬斯克曾多次公開談及特斯拉在半導體領域的「大膽計畫」，其中包括構想中的「TeraFab」，目標是滿足特斯拉每年高達 1,000 億至 2,000 億顆晶片的龐大需求。

根據韓國媒體《Jukan》報導，三星電子會長李在鎔日前造訪德州泰勒晶圓廠，並與馬斯克會面，雙方針對特斯拉 AI5 晶片以及下一代 AI6 晶片的合作方向與技術細節進行深入討論。

報導中最引人注目的細節在於，馬斯克將在三星泰勒晶圓廠內擁有一間「專屬辦公室」，並親自監督部分晶片生產流程，以加快工程回饋與決策速度。

長期以來，馬斯克以偏好親自掌控關鍵決策而聞名，從電動車、太空科技到人工智慧（AI）皆不例外，如今晶片製造顯然也成為他高度關注的新戰場。

目前，特斯拉已成為三星在美國市場最大的合作夥伴之一。雙方先前簽署總額高達 165 億美元的合作協議，三星將為特斯拉提供涵蓋設計、製造到量產的完整半導體生態系支援。

不過，即便有了三星的大力協助，馬斯克仍認為現有晶圓代工夥伴，恐難以完全滿足特斯拉未來對客製化晶片的需求，這也是他構想建立獨立晶片供應鏈的重要原因之一。

馬斯克特別強調「穩定性」對晶片來源的重要性，並直言在地緣政治因素影響下，是否能長期依賴台積電仍存在不確定性。

外媒指出，馬斯克似乎希望能親身參與美國正在推動的「半導體革命」，從零開始打造屬於特斯拉的晶片供應體系。