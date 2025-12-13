特斯拉晶片布局再升級！韓媒：馬斯克將在三星德州廠有「專屬辦公室」
鉅亨網編譯莊閔棻
特斯拉 (TSLA-US) 執行長馬斯克正以前所未有的力度推進自家晶片製造計畫。據悉，特斯拉主要晶圓代工夥伴三星電子，將在其位於美國德州泰勒市的晶圓廠內，為馬斯克設立一間專屬辦公室。
根據《WccfTech》報導，特斯拉近年積極推動客製化晶片的量產布局，目前已將三星與台積電 (2330-TW) 納入核心供應鏈體系，市場也傳出，該公司未來不排除使用英特爾 (INTC-US) 的晶片代工服務。
馬斯克曾多次公開談及特斯拉在半導體領域的「大膽計畫」，其中包括構想中的「TeraFab」，目標是滿足特斯拉每年高達 1,000 億至 2,000 億顆晶片的龐大需求。
根據韓國媒體《Jukan》報導，三星電子會長李在鎔日前造訪德州泰勒晶圓廠，並與馬斯克會面，雙方針對特斯拉 AI5 晶片以及下一代 AI6 晶片的合作方向與技術細節進行深入討論。
報導中最引人注目的細節在於，馬斯克將在三星泰勒晶圓廠內擁有一間「專屬辦公室」，並親自監督部分晶片生產流程，以加快工程回饋與決策速度。
長期以來，馬斯克以偏好親自掌控關鍵決策而聞名，從電動車、太空科技到人工智慧（AI）皆不例外，如今晶片製造顯然也成為他高度關注的新戰場。
目前，特斯拉已成為三星在美國市場最大的合作夥伴之一。雙方先前簽署總額高達 165 億美元的合作協議，三星將為特斯拉提供涵蓋設計、製造到量產的完整半導體生態系支援。
不過，即便有了三星的大力協助，馬斯克仍認為現有晶圓代工夥伴，恐難以完全滿足特斯拉未來對客製化晶片的需求，這也是他構想建立獨立晶片供應鏈的重要原因之一。
馬斯克特別強調「穩定性」對晶片來源的重要性，並直言在地緣政治因素影響下，是否能長期依賴台積電仍存在不確定性。
外媒指出，馬斯克似乎希望能親身參與美國正在推動的「半導體革命」，從零開始打造屬於特斯拉的晶片供應體系。
值得注意的是，隨著 RivianRIVN-US) 等電動車廠也積極投入自研晶片，特斯拉的客製化晶片計畫正面臨更激烈的產業競爭。
不過，馬斯克先前曾表示，特斯拉的 AI5 與 AI6 晶片在定位上「獨樹一格」，即便面對輝達 (NVDA-US) 等大廠的產品，仍具備明顯的差異化優勢。
延伸閱讀
- 摩根士丹利下調特斯拉評級！股價一度下跌4%、警示未來波動
- SpaceX IPO傳聞點燃想像！特斯拉股東夢想馬斯克打造「X Corp」帝國
- SpaceX準備IPO！《巴隆》揭投資人必懂的成長股邏輯：估值為何不能用波音來看？
- 英特爾傳16億洽購AI晶片新創SambaNova！陳立武身兼董事長引關注
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
上一篇
下一篇