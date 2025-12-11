鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2025-12-11 01:30

加拿大央行 (BoC) 周三 (10 日) 宣布維持政策利率在 2.25%，符合市場普遍預期。儘管受到美國加徵關稅衝擊，加國經濟近期展現比預期更強的韌性，但央行表示現行利率仍屬「合適水準」，足以讓通膨維持接近 2% 目標，同時抑制貿易衝擊帶來的風險。會後聲明也重申，若經濟展望出現重大變化，央行已準備隨時調整政策。

面對美國關稅衝擊！加拿大央行不急降息 利率維持2.25%(圖：REUTERS/TPG)

利率決策公布後，加元兌美元短線走弱，一度跌至 1.3860 加元兌 1 美元；與此同時，加拿大公債走升，2 年期殖利率下滑約 3 個基點至 2.66%。

加國經濟強於預期，但仍面臨不確定性

加拿大央行總裁馬克林 (Tiff Macklem) 表示，加拿大經濟雖然面臨美國 25% 至 50% 關稅衝擊，涵蓋汽車、鋼鐵、鋁材與木材等敏感產業，但整體經濟表現仍「普遍具韌性」。今年第三季實質國內生產毛額 (GDP) 年升 2.6%，新增就業更在三個月內增加 18.1 萬人，令央行修正先前對經濟疲弱的判斷。

馬克林指出，加拿大的經濟韌性部分來自去年至今的 GDP 調整，數據顯示加拿大在貿易衝擊前的經濟體質可能比原先估計更健康。然而，他也強調，目前仍難以斷言產出缺口是否縮小，僅能確認需求與產能在進入今年時均高於先前評估。

聲明也提到，近期數據變動幅度大，使判斷經濟動能更具挑戰，尤其貿易與單季 GDP 波動加劇，使央行在研判趨勢時需保持更高警戒。央行評估，若情勢未出現超預期變化，加拿大 GDP 在 2026 年將維持適度成長，通膨也會維持接近 2% 目標。

央行暫停觀望 通膨與需求走向需密切追蹤

央行在會後明確指出，目前利率「接近中性區間下緣」，有助在控通膨與避免經濟過度放緩之間取得平衡。不過，核心通膨仍維持約 3%，使政策制定者對降息保持謹慎。央行預期未來幾個月整體通膨速度恐出現波動，使短期數據看起來較不穩定。

副總裁羅傑斯 (Carolyn Rogers) 認為，即便整體物價靠近 2%，住房與食品價格仍對家庭造成沈重負擔，她強調央行需在控通膨的同時，支持加國經濟面臨的結構轉型。

市場普遍認為，短期內加拿大降息門檻極高。Servus Credit Union 首席經濟學家 Charles St-Arnaud 就指出，目前聲明沒有任何內容顯示央行會在短期內改變政策路徑，「除非展望大幅惡化，否則利率將維持不變一段時間」。