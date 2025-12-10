鉅亨網編譯陳韋廷 2025-12-10 09:16

考慮紐約上市！SK海力士股價應聲漲4.8% 專家：有助縮小與美光等同行的估值差距（圖：Shutterstock）

關於將以美國存託憑證 (ADR) 形式在美股上市的報導，SK 海力士今日在一份監管文件中說道：「我們正在考慮各種提升企業價值的措施，但目前尚未有任何確定事項。我們將在一個月內，或在未來細節確定時，重新進行披露。」

ADR 允許美國銀行將外國公司的股票寄存於海外受託人處，並基於這些股票發行憑證，以便在美國市場交易。如果非美國的公司發行 ADR，其公司估值可望因此大幅提升。

業界認為，若 SK 海力士成功發行 ADR，可望獲市場重新評估至與競爭對手美光科技相同的水準。根據今年的預期表現，SK 海力士市盈率約為 11 倍，美光約為 29 倍。