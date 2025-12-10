考慮紐約上市！SK海力士股價應聲漲4.8% 專家：有助縮小與美光等同行的估值差距
鉅亨網編譯陳韋廷
外媒最新報導指出，SK 海力士正考慮在紐約上市的可能性，此舉被認為可能有助於縮小這家南韓晶片製造商與美光科技 (MU-US)等美國同業之間的估值差距。該公司股票今 (10) 日在韓股早盤交易中一度上漲 4.8%。今年以來，該公司股價在高頻寬內存強勁需求推動下已飆升約 240%。
關於將以美國存託憑證 (ADR) 形式在美股上市的報導，SK 海力士今日在一份監管文件中說道：「我們正在考慮各種提升企業價值的措施，但目前尚未有任何確定事項。我們將在一個月內，或在未來細節確定時，重新進行披露。」
ADR 允許美國銀行將外國公司的股票寄存於海外受託人處，並基於這些股票發行憑證，以便在美國市場交易。如果非美國的公司發行 ADR，其公司估值可望因此大幅提升。
業界認為，若 SK 海力士成功發行 ADR，可望獲市場重新評估至與競爭對手美光科技相同的水準。根據今年的預期表現，SK 海力士市盈率約為 11 倍，美光約為 29 倍。
Smartkarma 的 Douglas Kim 在一份報告中寫道：「透過以 ADR 形式在美股上市，SK 海力士與其他上市同行之間的估值差距可能會縮小。ADR 上市可能會吸引到被動型基金、ETF 和只投資於美國上市股票的多頭基金的資金流入。」
