鉅亨網編譯陳韋廷 2025-12-09 17:00

距 2025 年結束僅剩 16 個交易日，全球股市迎來資金狂潮。高盛 (GS-US)Prime Brokerage 數據顯示，避險基金連 7 周淨買超全球股票，總帳面槓桿率飆漲 1.5% 至 286.6%，淨槓桿率達 81.2%，創一年新高並觸及 99 分位數極值，CTA 策略基金更上演從賣轉買的驚天逆轉，最近一周狂買 90 億美元股票，整體曝險衝到 1100 億美元。

豪賭年底行情！避險基金槓桿率飆至99%高位 連七周狂加碼全球股市 美股占大部分（圖：Shutterstock）

企業回購潮成為關鍵推手。高盛回購交易台監測到，在 11 月 21 日為止一周，回購量較去年同期暴增 80%，金融、消費與科技類股領先，加上 IPO 市場供給穩定 (本周北美發行 99.5 億美元)，供需格局持續獲利股價。散戶情緒同步回暖，根據美國個人投資者協會 (AAII) 調查，看漲比例躍升 12.3 個百分點至 44.3%，CNN 恐慌指數從 18 飆升至 40。

族群輪動則暗藏殺機，最新交易數據顯示資金正從防禦陣地大撤退，公用事業暴跌 4.83%，REITs 下挫 2.58%，週期性股票相對收益飆升 5.01%，非營利科技股跟漲 9.61%，金融、醫療、通訊成避險基金加碼持有前三名。

值得注意的是，北美市場獲最大規模淨買入，歐洲風險偏好回升，但超配比降至 1.44%。

市場本周聚焦即將出爐的聯準會 (Fed) 利率決議。利率期貨顯示，交易員對降息預期經歷「無望→百分百降息→鷹派降息」的戲劇性轉折。

高盛模型顯示，CTA 策略基金在各種市場情形下均將成為買方。未來一周，平盤情況下預計買入 298 億美元，上漲情形下買入 312 億美元，僅在下跌情況下賣出 29 億美元。至於關鍵技術水位，標普 500 指數短期觸發點位在 6754 點，中期重要觸發點位在 6512 點，長期支撐位在 6070 點。

高盛模型預測，上述策略將在未來幾天達到目標曝險水準。值得注意的是，平盤市場情形下，一星期和一個月的預期部署資金基本上相同，顯示 CTA 策略可能很快達到均衡狀態。

目前正值企業開放窗口期高峰，企業積極透過回購來應對市場疲軟，預計這一開放窗口將持續至下周五 (19 日)，通常第四季回購活動會顯著增加，因企業尋求完成年度回購目標。

高盛策略師說，「槓桿率觸及危險高位，但企業回購構築安全墊」，並指出避險基金個股持股目前已連 13 周中有 12 周淨流入，金融股成最大受益者。